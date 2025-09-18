Maignan ai saluti, deciso il nuovo club: svolta in casa Milan

Arrivano importanti novità per il Milan e sembra ormai deciso il futuro di Mike Maignan. Il calciatore non rinnoverà il contratto.

Il futuro del portiere francese Mike Maignan sembra sempre più segnato e l’estremo difensore transalpino giocherà probabilmente la sua ultima stagione in rossonero. Il calciatore francese è al momento fuori per infortunio, l’ennesimo problema durante la sua avventura rossonera e il Milan lancerà uno tra Terracciano ed il giovane Torriani per sostituirlo.

La società sta già valutando il nome del sostituto, vale alcuni profili giovani per la porta mentre sembra ormai quasi certo che Maignan non giocherà più dopo questa stagione e il futuro del giocatore dovrebbe essere probabilmente in Premier League.

Il portiere non convince, la big prende Maignan

Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe ormai vicino l’accordo per il passaggio di Mike Maignan al Chelsea con il club inglese che sarebbe pronto a prendere a costo zero il giocatore che chiuderebbe cosi la sua avventura in rossonero. Il Chelsea è stato vicino a Maignan in estate ma alla fine non è stato trovato l’accordo.

Il Chelsea non sembra molto convinto su Robert Sanchez e cosi a fine anno partirà, il giocatore potrebbe partire e per la porta Maresca ha chiesto Maignan ed è probabile il suo arrivo. Da vedere quindi come lo sostituirà il Milan ma Maignan è ormai ai saluti con il club rossonero .