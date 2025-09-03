Caos Milan, il padre di Gimenez non ci sta: che bordata a Tare

Non si placa la polemica attorno ad Igli Tare dopo le dichiarazioni sul futuro di Santiago Gimenez prima della sfida con il Lecce. Il padre del messicano ha attaccato il ds del Milan.

Sono state decisamente molto rocambolesche le ultime ore di mercato per il Milan. I rossoneri hanno accolto quasi sul gong Adrien Rabiot e il giovane difensore David Odogu, ma a prendersi la scena è stato soprattutto Santiago Gimenez. L’attaccante messicano sembrava poter finire alla Roma, in uno scambio che avrebbe visto Artem Dovbyk arrivare in rossonero.

A parlare del possibile scambio era stato lo stesso Igli Tare, che nel pre-partita della sfida con il Lecce non aveva nascosto di star trattando con la Roma per chiudere l’affare. Le dichiarazioni hanno ovviamente fatto molto scalpore, con il ds rossonero che sembrava quasi aver messo alla porta Gimenez a pochi minuti da una partita che vedeva il messicano giocare dal primo minuto. Come tutti sanno alla fine Gimenez è rimasto al Milan, ma il padre dell’attaccante non ha spento le polemiche, anzi.

Il padre di Gimenez tuona contro Tare: “Strane dichiarazioni”

Fin dal primo istante le parole di Tare sono sembrate a tutti alquanto fuori luogo e deleterie per lo stesso Milan. Il popolo rossonero ha duramente criticato il ds albanese, con lo stesso Allegri che nel post partita ha quasi smentito il suo ds dicendo di voler puntare su Gimenez.

Intanto nelle scorse, ad aggiungere ulteriore carne sul fuoco, è stato Christian Gimenez, padre dell’attaccante rossonero, che, ai microfoni di Claro Sports, ha mostrato tutta la sua perplessità per le dichiarazioni di Tare:

Sono state ore molto caotiche. È molto strano che un ds faccia delle dichiarazioni del genere prima di una partita. Santi non è mai stato consultato. Lui è un giocatore del Milan e lunedì tutte le parti si sono incontrate e hanno deciso che sarebbe rimasto.

Il padre di Gimenez non ha, dunque, nascosto di essere rimasto spiazzato dalle parole di Tare, come del resto tutti i tifosi rossoneri. Ora, però, ciò che conta è che si volti pagina: Gimenez è rimasto al Milan e dovrà dimostrare di essere all’altezza del Diavolo.

I primi mesi in rossonero dell’ex Feyenoord non sono stati spumeggianti, complici colpe non sue, ma ora dovrà iniziare un nuovo capitolo. Con Allegri non sembra essere ancora scoccata la scintilla, ma ci sarà sicuramente tempo per recuperare. Per prima cosa ci sarà da sudare per superare Christopher Nkunku nelle gerarchie.