Cassano spiazza su Allegri: il messaggio in diretta lascia increduli

Le parole di Antonio Cassano su Max Allegri hanno stupito tutti: ecco cosa ha detto l’ex Milan

Diversi i cambiamenti attuati dal Milan in estate, sia in campo con ben dieci nuovi giocatori ingaggiati, ma soprattutto sotto l’aspetto tecnico con l’arrivo di Tare come direttore sportivo e Allegri in panchina.

Le scelte di Fonseca e Conceição non avevano ripagato e dunque serviva un allenatore carismatico e con una mentalità vincente: la società non ha avuto dubbi puntando su Massimiliano Allegri, che con il Diavolo ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2011.

Milan Allegri, sentenza a sorpresa su Cassasno

Sul mister toscano, si è espresso in merito Antonio Cassano con dichiarazioni che hanno lasciato senza parole. Nel corso dell’ultima puntata di “Viva el Futbol”Cassano è tornato a parlare sulle doti tecniche di Allegri criticate in passato: adesso però, l’ex attaccante di Inter e Milan ha speso belle parole per il 58enne.

Il paragone è stato fatto con Simone Inzaghi, durante l’esperienza del piacentino all’Inter: “In quattro anni Inzaghi ha vinto uno scudetto e ne ha buttati al vento tre. Se Allegri, che io ho sempre criticato, avesse avuto quella squadra lì quattro anni vinceva lo Scudetto ogni stagione”.

Nel frattempo Allegri è concentrato per il match di stasera contro l’Udinese, ma essendo squalificato in panchina si siederà il vice Landucci.