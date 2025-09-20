Udinese Milan, Allegri ha scelto: arriva la decisione sull’attacco

Le ultime sui rossoneri e sulle decisioni di Max in vista della sfida di stasera contro l’Udinese.

Il Milan si prepara per la sfida di stasera contro l’Udinese, valevole per la quarta giornata di questo campionato. Una partita assolutamente da non sbagliare per i rossoneri, come sottolineato anche dal proprio allenatore durante la conferenza stampa della vigilia. Dopo la brutta sconfitta contro la Cremonese alla prima, sono infatti arrivate due vittorie e, ora, c’è bisogno di cavalcare quest’onda positiva e mantenere un certo entusiasmo nell’ambiente.

News Milan, verso Udine: le ultime sulla formazione

Per portarsi a casa i tre punti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri sembra volersi affidare alla coppia d’attacco Pulisic – Gimenez, con Rafael Leao purtroppo ancora out. Grande opportunità dunque per Santi, che dovrà farsi valere in mezzo ai grossi giocatori dell’Udinese, su tutti Kristensen e Solet.

Appena 6 reti in 23 presenze per il messicano, mentre i numeri del suo compagno di reparto parlano chiaro: Pulisic ha segnato 34 reti in 104 presenze con il Milan. L’idea di Allegri sarà probabilmente quella di aggirare i difensori avversari con due attaccanti piccoli e veloci che possono venire a cercare pallone e spazi anche fuori dall’aerea di rigore. Vedremo se questa scelta premierà.