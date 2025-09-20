Zaniolo Milan, spunta un retroscena di mercato: ecco cosa è successo

Nicolò Zaniolo, avversario questa sera del Milan, sarebbe stato molto vicino a vestire la maglia rossonera. Lo riporta la Gazzetta dello Sport che racconta i retroscena.

Nicolò Zaniolo è da qualche settimana un nuovo calciatore dell’Udinese. Un grande ritorno in Serie A, proprio nelle ultime battute del calciomercato estivo, e proprio nell’anno del possibile mondiale. Nicolò vuole giocarsela, in Italia, sotto gli occhi di Gennaro Gattuso, e poi chissà.

Intanto si sta concentrando su se stesso e su un recupero fisico ottimale, dopo che nelle ultime stagioni ha vissuto diversi problemi, come sappiamo, partendo dalla doppia rottura del crociato.

Stasera possibilità di una maglia da titolare per lui, proprio contro i rossoneri che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero stati molto vicini al suo acquisto.

Zaniolo pupillo di Maldini: ci ha provato più volte a portarlo in rossonero

La Gazzetta dello Sport, dicevamo, fa un po’ il punto sulla partita di stasera e svela dei retroscena in merito ad un possibile approdo di Zaniolo al Milan. Secondo quanto riportato dalla rosea, Zaniolo è sempre stato un pupillo di Paolo Maldini che più volte ha provato a portare il calciatore a Milano.

Nell’estate del 2022 era la prima alternativa a De Ketelaere, se il belga non fosse arrivato. Poi a gennaio 2023 un vero tentativo, con Zaniolo che a Roma non giocava e con Maldini e Massara che volevano provare a rilanciarlo. La Roma però ha sempre chiesto 30 milioni netti, senza sconti o cambi di formula e la trattativa, dunque, non è mai andata in porto.