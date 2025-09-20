Udinese-Milan, Modric può fare subito la storia: non accade da 5 anni

Modric pronto a interrompere un incredibile digiuno: ecco cosa può succedere con l’Udinese
In casa rossonera, le attenzioni sono rivolte per la gara di stasera contro l’Udinese: Diavolo a caccia della terza vittoria consecutiva, dopo i successi con Lecce e Bologna nei turni precedenti. In panchina però assente Max Allegri per squalifica.
I meneghini vorrebbero replicare il roboante 0-4 dello scorso aprile: in quella gara, mister Conceição decise di affidare le chiavi al centrocampo a Reijnders e Fofana. Oggi, il francese ancora presente a differenza dell’olandese passato al Manchester City.
Al posto dell’ex AZ, il mercato estivo ha regalato al Milan un giocatore fondamentale come Luka Modric, tra i migliori nelle ultime uscite.
Modric a caccia di un record
Come riportato da Milannews.it a Udine, questa sera Luka Modric in caso di gol realizzerebbe la sua seconda rete di fila, evento che non è più riuscito a ripetere in campionato da dicembre 2020.
In quel periodo , il croato segnò a Eibar ed Elche con la maglia del Real Madrid: i suoi due centri permisero ai blancos di conquistare 4 punti. L’occasione si è ripresentata e il 40enne vorrebbe sfruttarla, magari permettendo ai rossoneri di vincere la partita, come accaduto con il Bologna domenica scorsa.