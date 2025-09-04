Cessione Milan, l’affare si complica: l’annuncio gela i rossoneri

Il mercato del Milan non è finito ed anche dopo la sessione estiva potrebbero arrivare interessanti e particolari novità.

L’ultima sessione di calciomercato ha visto una vera e propria rivoluzione per il Milan con Igli Tare – neo Ds rossonero – costantemente al lavoro. Sono arrivati diversi giocatori e ne sono partiti anche altri, le finanze rossonere sono sicuramente in positivo ma il mercato del Milan non è finito completamente.

La società ha diversi giocatori in esubero, profili che non fanno parte dei progetti del club e che sono in lista di sbarco. Il mercato è finito in Italia e nei principali campionati europei ma non in tutto il mondo e ci sono alcune squadre che fanno ancora mercato e che lavorano a possibili colpi a sorpresa. Nelle ultime ore è nato un nuovo rumors di calciomercato.

Niente da fare, ennesimo rifiuto e Milan avvisato

Come riporta il giornalista Fabrizio Romano nelle ultime ore c’è stato un nuovo interesse e contatto del Trabzonspor per il centrocampista algerino del Milan Ismael Bennacer, ormai da tempo fuori dai piani del club. Il Milan ha provato a piazzarlo in prestito o in vendita definitiva e si è parlato anche di uno scambio con il Marsiglia per Adrien Rabiot ma alla fine non se ne fatto nulla.

Niente da fare, ennesimo rifiuto e Milan avvisato

Il Trabzonspor ha offerto al Milan un’offerta da prestito con diritto di riscatto e sebbene c’era stata un’apertura del club, Bennacer continua a rifiutare questa possibilità. Fabrizio Romano fa sapere che l’offerta resta sul tavolo e vedremo se – entro la fine del mercato turco – cambierà qualcosa o meno.

