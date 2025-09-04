Cessione Milan, l’affare si complica: l’annuncio gela i rossoneri

Il mercato del Milan non è finito ed anche dopo la sessione estiva potrebbero arrivare interessanti e particolari novità.

L’ultima sessione di calciomercato ha visto una vera e propria rivoluzione per il Milan con Igli Tare – neo Ds rossonero – costantemente al lavoro. Sono arrivati diversi giocatori e ne sono partiti anche altri, le finanze rossonere sono sicuramente in positivo ma il mercato del Milan non è finito completamente.

La società ha diversi giocatori in esubero, profili che non fanno parte dei progetti del club e che sono in lista di sbarco. Il mercato è finito in Italia e nei principali campionati europei ma non in tutto il mondo e ci sono alcune squadre che fanno ancora mercato e che lavorano a possibili colpi a sorpresa. Nelle ultime ore è nato un nuovo rumors di calciomercato.

Niente da fare, ennesimo rifiuto e Milan avvisato

Come riporta il giornalista Fabrizio Romano nelle ultime ore c’è stato un nuovo interesse e contatto del Trabzonspor per il centrocampista algerino del Milan Ismael Bennacer, ormai da tempo fuori dai piani del club. Il Milan ha provato a piazzarlo in prestito o in vendita definitiva e si è parlato anche di uno scambio con il Marsiglia per Adrien Rabiot ma alla fine non se ne fatto nulla.

Il Trabzonspor ha offerto al Milan un’offerta da prestito con diritto di riscatto e sebbene c’era stata un’apertura del club, Bennacer continua a rifiutare questa possibilità. Fabrizio Romano fa sapere che l’offerta resta sul tavolo e vedremo se – entro la fine del mercato turco – cambierà qualcosa o meno.