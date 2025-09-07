Clamoroso Milan, il talento del Real Madrid era ad un passo: perché è saltato tutto

Il Milan è stato vicinissimo ad un gran talento del Real Madrid. L’affare è, però, saltato quando la fumata bianca sembrava essere ormai dietro l’angolo.

Tanti, troppi, colpi di scena per il Milan in una sessione di calciomercato decisamente molto rocambolesca. I rossoneri hanno spesso fatto parlare di sé, finendo invischiati in una serie di trattative ricche di sorprese inattese. Prima i tanti capovolgimenti di fronte per portare Jashari in rossonero, poi il sorpasso in extremis del Fenerbahce per Archie Brown e poi l’affare Boniface saltato dopo le visite mediche.

La lista non termina di certo qui ed anzi, in queste ore sembrerebbe essersi anche allungata. L’ultima indiscrezione parla di un Milan ad un passo da un talento del Real Madrid. I rossoneri avevano messo le mani sul giocatore, ma poi tutto è clamorosamente saltato quando ormai l’intesa sembrava raggiunta.

Milan, Jesus Fortea è stato vicinissimo: l’arrivo di Xabi Alonso ha bloccato tutto

Ad inizio estate si è stati ad un passo dall’ennesimo affare tra Milan e Real Madrid. Secondo quanto riportato infatti da Matteo Moretto, il Milan era pronto a chiudere per il classe 2007 Jesus Fortea. Il giovane terzino destro spagnolo era vicinissimo ai colori rossoneri, con i due club che tra maggio e giugno sembravano vicini ad un accordo.

Il trasferimento è, però, saltato a causa di Xabi Alonso. Appena arrivato sulla panchina del Real Madrid, il tecnico spagnolo ha bloccato la cessione di Fortea, convincendo la società a rinnovare il contratto del classe 2007.

Retroscena che sa di beffa per i tifosi del Milan, che potevano avere dalla loro uno dei migliori prospetti della Spagna. L’acquisto di Fortea avrebbe inoltre risolto più di qualche problema, visto che ad oggi la corsia di destra rossonera vede solo la presenza di Saeleamekers e di Athekame. Nonostante i tanti nomi attenzionati, il Milan ha però deciso di non intervenire. Una scelta molto discutibile, che si spera non possa rivelarsi fatale nel corso della stagione.