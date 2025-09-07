Mercato Milan, un difensore a gennaio: Tare ha già l’obiettivo

I primi dubbi di mercato arrivano già alla seconda giornata: Tare medita ad un nuovo innesto già nella finestra di gennaio.

Una finestra di mercato a dir poco elettrica per il Milan che con l’arrivo di Igli Tare in dirigenza e di Max Allegri sulla panchina, ha ridisegnato completamente l’organico, tenendo conto delle importante cessioni avvenute. Gli addii di Reijnders, Theo e Okafor su tutti hanno portato nuovi introiti per operare sul mercato e andare a coprire quegli spazi lasciati vuoti dai partenti.



Per tutta l’estate, oltre al tanto atteso numero nove, mai realmente arrivato, ha tenuto banco il discorso laterale destro. Gli addii di Walker ed Emerson Royal hanno lasciato un vuoto sulla corsia destra, con la dirigenza rossonera che ha faticato e non poco a coprirlo cambiando più e più volte obiettivo di mercato.



Mistero Athekame

Prima Douè, poi Pubill, ma alla fine c’è Athekame. Per una cifra vicina ai 10 mln il Milan ha prelevato il laterale svizzero dal Bodo Glimt. Per ora, però, di Zachary Athekame si è visto ben poco.

Sarà il cambio modulo, che ha portato Allegri a schierare i suoi con il 3-5-2, sarà una condizione fisica non esattamente perfetta, o qualche difficoltà di adattamento, ma al momento per Athekame sono zero i minuti giocati. E dalle parti di Milanello, qualcuno sembra essere già tornato sul mercato.

Arnau Martinez sul taccuino di Tare

Igli Tare ha riattivato i radar in Spagna, sempre dalle parti di Girona. Nel mirino c’è Arnau Martinez, laterale classe 2003 già cercato negli ultimi scorci di mercato per sostituire Alex Jimenez approdato al Bournemouth in Premier League.

Giovanili passate tra le fila cantera e del Barça e la seconda divisione con l’Hospitalet, prima di approdare a Girona nella stagione 2018-2019. In cinque stagioni con la casacca biancorossa ha collezionato 7 gol e 13 assist. Per lui anche 5 presenze in Champions League nella passata stagione. Oltre al Milan, su di lui aveva posato gli occhi il Napoli e sopratutto la Juventus prima di chiudere l’affare Joao Mario.

Per il terzino spagnolo si tornerà alla carica nella sessione di mercato invernale, sempre che non si sblocchi lo “stallo” di Zachary Athekame. Per il momento però mister Allegri non fa drammi, continua con la sua intramontabile difesa a tre e si gode uno straordinario Alexis Saelemakers, di gran lunga il migliore dei rossoneri in queste prime battute di stagione.