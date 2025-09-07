Milan, Allegri pronto a lanciare Rabiot: c’è solo un’incognita

Tanta attesa per il suo ritorno in Italia. intanto Rabiot scalda i motori: per Allegri un solo dubbio al rientro dalla sosta

Tempo di nazionali, tempo di riflessioni. Max Allegri in queste settimane con la serie A ferma ha avuto modo di lavorare con chi è rimasto a Milanello, e di sicuro avrà avuto modo di ridisegnare il suo scacchiere.

Un mercato che per il Milan è stato a dir poco movimentato. Una rivoluzione totale, iniziata con la scelta del tecnico e conclusa con due colpi arrivati sul gong finale, Odogu e Adrien Rabiot.

Il francese si ricongiungerà così a Mister Allegri che si è mosso personalmente per convincere Tare, facendo da garante. Per lavorare con il suo “nuovo” centrocampista però il tecnico dovrà attendere il rientro dalle nazionali, l’ex Juventus è infatti in ritiro con le blues per i due match di settembre validi per le qualificazioni ai prossimi mondiali.

Subentrato a Bradley Barcola al minuto 76, per lui 14 minuti di gioco contro l’Ucraina. Martedì si punta ad aumentare il minutaggio e ad aumentare i giri del motore contro l’Islanda di Gunnlaugsson. E Allegri intanto ringrazia…

Milan-Rabiot, il dubbio di Max

Indubbiamente, nel centrocampo dei rossoneri, una posizione prioritaria verrà occupata proprio da Adrien Rabiot, per due semplici motivi. Il classe ’95 svolge pienamente le due fasi, legando il gioco e inserendosi in area per concludere l’azione (9 gol nella passata stagione con la maglia del Marsiglia), e ancor di più, il francese è stata una specifica richiesta di mister Allegri, che lo ha già avuto alla Juventus e ha imparato a conoscerlo.

Al di là si come il tecnico livornese disporrà il proprio scacchiere, per Adrien Rabiot le porte del campo sono spalancate. C’è un solo nodo da sciogliere, quello legato alla condizione fisica del classe ’95. A riportarlo è il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna. Di sicuro lo stato fisico di Rabiot non potrà essere dei migliori già da queste battute iniziali, per questo la sosta nazionale e le gare con la Francia potranno servire un assist ad Allegri che al ritorno a Milanello dovrà capire a che punto sia la preparazione del centorcampista dopo il rocambolesco addio di Marsiglia che ne ha compromesso l’inizio di stagione.