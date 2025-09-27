Colpo di scena Allegri, retroscena di mercato: sfiorata un’altra big di Serie A

Emerge un curioso retroscena di calciomercato riguardo il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Poteva accadere in estate.

Massimiliano Allegri è sicuramente l’uomo chiave di questo Milan ed è colui che ha cambiato sicuramente le gerarchie all’interno del club, riuscendolo a portare nuovamente nella zona di vertice. Eppure l’intreccio di mercato poteva portare a clamorosi ribaltoni e – proprio a margine di Milan Napoli – sono emersi retroscena che non tutti si sarebbero mai aspettato.

L’allenatore rossonero è stato inseguito da diversi club prima di approdare al Milan ed il suo futuro è stato strettamente collegato a quello di Antonio Conte, domani suo avversario sulla panchina del Napoli campione d’Italia.

Niente Milan per Allegri, spunta una rivelazione inedita

Attraverso il suo canale Youtube il giornalista Sandro Sabatini ha rivelato un’interessante indiscrezione di calciomercato relativo a Massimiliano Allegri e Antonio Conte che potevano vedere panchine differenti:

“Allegri e il Napoli si sono sfiorati virtualmente. Pochi mesi fa De Laurentiis aveva scelto Allegri con una stretta di mano virtuale per il post Conte ma alla fine il divorzio tra il Napoli e Conte non si è più concretizzato”. Per fortuna anche del Milan che può cosi puntare sul tecnico che finora ha fatto le fortune del club rossonero.