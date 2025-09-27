Nuovo nome per l’attacco, sorpresa nel mercato Milan: lo vuole Tare

In casa Milan è testa al Napoli ma occhio anche al calciomercato. Nelle ultime ore è nato un rumors a dir poco clamoroso.

Il Milan di Massimiliano Allegri lavora in vista del big match di domani sera contro il Napoli, una sfida che può già delineare importanti scenari in chiave scudetto. Il club rossonero è stato finora protagonista con un buon inizio di campionato ma sappiamo tutti che siamo solo all’inizio e una vittoria porterebbe grande fiducia all’interno del club rossonero. Ma intanto la società valuta alcuni rinforzi nel reparto offensivo.

Mercato Milan, tutto dipende da Gimenez

Domani il reparto offensivo sarà tutto nelle mani di Santiago Gimenez, prima punta accanto a Pulisic e giocatore finora autore di alti e bassi in casa rossonera. Per tutta l’estate sono stati accostati vari attaccanti al Milan, da Vlahovic fino ai danesi Hojlund e Harder ma alla fine non si è fatto nulla ed il club ha deciso di confermare l’attaccante messicano, grande investimento dell’ultimo mercato invernale.

Il club rossonero valuterà Gimenez nelle prossime gare, in primis Allegri che forse non lo reputa il suo prototipo ideale di attaccante e quindi già domani contro il Napoli il giocatore proverà a dimostrare il suo valore. Una gara importante anche perchè poi tornerà Rafa Leao (domani già sarà in panchina) e servono quindi delle vere dimostrazioni; a gennaio però il Milan potrebbe tornare sul mercato per una prima punta.

Sorpresa Milan, il club vuole l’attaccante azzurro

Il giornalista Michael Fratini è intervenuto nella trasmissione Ti Amo Calciomercato su Calciomercato.it ed ha rivelato alcuni retroscena di mercato, oltre a novità per quel che riguarda il futuro. In primo luogo ha raccontato di un interesse in estate per Marco Verratti, il Milan per qualche giorno ha sognato un centrocampo composto da Modric e Verratti ma dopo ha dato altre succose rivelazioni riguardo la questione punta:

“Il Milan sta andando su un attaccante italiano che Tare voleva già ai tempi della Lazio, ossia Gianluca Scamacca”. Fratini ha sottolineato che l’Atalanta non vorrebbe venderlo ma allo stesso tempo per una buona offerta il giocatore potrebbe partire. I rossoneri vogliono un bomber da area di rigore e Scamacca è un nome che piace sia ad Allegri che a Tare, il colpo a gennaio è possibile, ovviamente in caso di partenza di Gimenez.