Colpo Milan, affare per Gennaio: la dirigenza accontenta Allegri

La stagione è appena entrata nel vivo, ma in casa rossonera già si pensa al mercato di gennaio per perfezionare la rosa a disposizione di Max.

Il Milan si prepara alla sfida con l’Udinese, in programma questa sera alle 20.45 in un caldissimo Bluenergy Stadium. Un match importantissimo per la squadra di Massimiliano Allegri, nonostante siamo ancora alla quarta giornata di campionato. Un risultato positivo, condito da una prestazione di spessore, sarebbero fondamentali per cavalcare le ultime due vittorie e dare un ulteriore slancio alla stagione.

Insomma, il momento può essere decisivo per continuare a lavorare con serenità in vista dei prossimi impegni. Un risultato negativo, al contrario, farebbe risprofondare l’ambiente in quel clima di negatività che tanto si è visto post match con la Cremonese.

Mercato Milan: a gennaio nuovo grande colpo per la difesa

Nel frattempo, nonostante appunto gli impegni di campo, la società continua a pensare al calciomercato e già è a lavoro in vista della sessione di gennaio. L’idea sarebbe quella di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Max e, per farlo nel migliore dei modi, c’è la volontà di chiudere con netto anticipo il colpo grosso.

Il reparto che al momento tiene più in apprensione Allegri e lo staff è sicuramente quello difensivo. La squadra ha tanta qualità e fantasia, su questo non ci sono dubbi, ed è solo questione di tempo prima che i calciatori più talentuosi dimostrino tutto il loro valore. A partire da Rafa Leao, purtroppo ancora out per infortunio. Il problema principale al momento resta quindi la tenuta difensiva, che ovviamente implica comunque un discorso di squadra e non solo di singoli giocatori del reparto.

Allo stesso tempo, però, un rinforzo dietro farebbe molto felice Massimiliano Allegri. Un rinforzo ovviamente di spessore e che possa davvero alzare il rendimento del reparto. Ecco perché, come riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale di TMW, il Milan ci sta provando seriamente per Joe Gomez, difensore al momento in forza al Liverpool. Il giocatore non è incedibile e i reds avrebbero tutto il tempo per cercare un’alternativa. Dunque si tratta.

Milan, non solo Gomez: occhio al prossimo avversario

Da grande squadra che si rispetti, però, i rossoneri sono sulle tracce anche di altri calciatori. Bisogna indubbiamente tutelarsi se la trattativa con gli inglesi non dovesse andare a buon fine. Sempre come riportato da Niccolò Ceccarini, infatti, la società avrebbe messo gli occhi anche su un talentino dell’Udinese, proprio i prossimi avversari di questa sera.

Stiamo parlando di Thomas Kristensen, difensore classe 2002. Forte fisicamente, abile in marcatura e nel gioco aereo, il danese si è contraddistinto negli ultimi tempi e ha ancora tanti margini di crescita. Trattativa ovviamente ancora tutta da imbastire, con i bianconeri friulani che sicuramente non rinunceranno con facilità al loro gioiellino, specie nel bel mezzo della stagione.