Condizioni Rabiot, svelata la verità: il Milan osserva il neo acquisto

Il neo centrocampista del Milan Adrien Rabiot è uno degli uomini più attesi e il club rossonero osserva anche quello che succede al giocatore.

Negli ultimi giorni di mercato il Milan ha acquistato diversi giocatori, provando ad ascoltare le richieste di Allegri e rinforzare cosi la rosa del club rossonero. Uno degli acquisti che ha fatto più rumore è stato sicuramente il centrocampista francese Adrien Rabiot, colpo a sorpresa del club milanese e rinforzo non da poco arrivato negli ultimi giorni di calciomercato.

La trattativa Rabiot si è rivelato un vero e proprio affare, anche grazie allo scontro improvviso in casa Marsiglia con Rabiot arrivato addirittura alle mani con Rowe, tra l’altro prossimo avversario dei rossoneri con la maglia del Bologna. Nelle ultime ore però ha parlato il ct della Nazionale Didier Deschamps, svelando le reali condizioni di Rabiot.

Rabiot Milan, arriva l’annuncio di Deschamps

In questi giorni Rabiot è impegnato con la maglia della Nazionale francese e alla vigilia del match in programma domani sera contro l’Islanda ha parlato cosi il ct della Nazionale Didier Deschamps, trattando di tanti temi e tra questo anche delle condizioni di Adrien chiarendo:

“Ho tante opzioni e Adrien è una di queste. Lui sta bene, questo è sicuro ma ovviamente ha avuto un minutaggio ridotto rispetto agli altri per quello che è successo a Marsiglia e cosi vedrò cosa fare”, ha chiarito cosi il tecnico. E anche il Milan osserva l’ex Marsiglia.