Dalla Juve al Milan, nuovo colpo dopo Rabiot: Allegri stavolta approva

In casa Milan si pensa al presente e al futuro. Il club rossonero vuole accontentare alcune delle richieste del tecnico Massimiliano Allegri.

L’avvento di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha portato nuova linfa e sicurezza all’interno del club rossonero. La società ha cambiato molto in estate ma sempre cercando di accontentare tutte le richieste del tecnico, in ogni reparto. Ora c’è da valutare alcuni nomi per il futuro e lavorare per fare alcuni cambiamenti.

Sembra ormai assodato che il portiere francese Mike Maignan lascerà il Milan la prossima estate, per cominciare una nuova avventura. Nessun rinnovo per lui ed il giocatore andrà in un nuovo club, in pole c’è il Chelsea pronto a prelevarlo a parametro zero nella prossima estate e quindi il club valuta potenziali sostituti.

Mercato Milan, spunta una vecchia idea per la porta

Come riporta Calciomercato.it in casa Milan si lavora al nuovo portiere ed il club valuta alcuni nomi per la porta. Piace ad esempio Zion Suzuki del Parma ma il club ducale ha richieste piuttosto alte e per questo il club rossonero sta valutando un’altra opzione, low cost e molto gradita all’allenatore livornese Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riporta il portale tra i vari nomi il club starebbe pensando a Mattia Perin, portiere di esperienza e qualità che il tecnico conosce bene visto l’esperienza insieme a Torino con la Juve. Perin sta trovando poco spazio con Tudor e sarebbe interessato ad un’esperienza con un top club da tecnico titolare; la Juve si accontenterebbe di circa 3-4 milioni di euro e libererebbe il giocatore. Dopo Rabiot Allegri può acquistare un suo ‘fedelissimo’.