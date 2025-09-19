Derby di mercato Milan-Inter: è sfida per il baby gioiello

Milan e Inter pronte a darsi battaglia nella prossima finestra di mercato, derby per uno dei migliori prospetti italiani…

È terminata la sessione di mercato estiva ma le squadre continuano a lavorare sotto traccia. Su tutte Milan e Inter che hanno attivato i radar proprio sulla serie A. Situazioni simili, sincroniche per i cugini di Milano.

Da una parte Sommer, dall’altra Maignan, entrambi con una scadenza contrattuale programmata per fine stagione. Che fare ora? Se il nodo è praticamente lo stesso, le intenzioni o quantomeno le motivazioni sono differenti. L’Inter ha già in casa Josep Martinez, acquistato dal Genoa tre stagioni fa e con un Sommer che a fine anno spegnerà trentasette candeline, si cerca un sostituto che può concorrere con Martinez per il posto da titolare.

Derby Milan Inter per Caprile

Il Milan e Maignan invece continuano a trovare difficoltà per un accordo e non è escluso che il francese saluti a fine stagione. Il classe è attualmente infortunato per il solito fastidio al polpaccio che lo tormentata ormai da qualche anno e al suo posto mister Allegru deve ancora sciogliere il ballottaggio tra Pietro Terracciano e Lorenzo Torriani, classe 2005 prodotto del vivaio sul quale il Milan punta forte.

Per il dopo Maignan però, fare totale affidamento ad una classe 2005 per la porta del Milan sembra un po’ un azzardo, e allora si guarda intorno alla ricerca di un profilo di spicco. Inter e Milan hanno posato gli occhi sullo stesso nome, sullo stesso volto. Elia Caprile ha iniziato alla grande questa stagione, confermando tutto ciò che aveva già fatto vedere di buono l’anno scorso.

Riscattato dal Cagliari per 8 mln, il classe 2001 ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri del nostro campionato, candidandosi anche per un posto nell’Olimpo, la nazionale di Gennaro Gattuso.



Per Caprile si prospetta un vero e proprio derby di mercato, ma sottrarre l’ex Napoli alla dirigenza sarda non sarà cosa da poco. Come riportato da Tuttosport questa estate il Torino ha chiesto informazioni per l’ex Napoli, ma la dirigenza sarda è stata chiara, serviranno almeno 20 mln per Elia Caprile.