Dilemma Milan a centrocampo, ora è evidente: messaggio chiaro prima del Bologna

C’è grande attesa in casa Milan per la sfida contro il Bologna, e sono diverse le cose che in molti hanno sottolineato.

Milan Bologna è una sfida già molto importante in chiave campionato e può dirci cosa i rossoneri potranno dire o fare durante questo campionato. Il club rossonero quest’anno non giocherà le coppe ed ha quindi grande opportunità in vista del resto della stagione, e ha fatto una campagna acquisti importante e rivoluzionaria sicuramente, tra tanti acquisti ma anche tante cessioni.

Il Milan ha in particolare fatto diversi movimenti a centrocampo dove è andato via Reijnders ma sono arrivati anche Modric, Ricci, Rabiot ed infine Jashari, talento importante del club rossonero. Insomma un reparto che è ricco di giocatori e c’è quindi una sorta di dilemma all’interno della società rossonera, il Milan è stato piuttosto chiaro.

Futuro Milan, Allegri ora chiamato ad una grande scelta

Attualmente Jashari è ai box per infortunio e resterà per almeno altri due o tre mesi, il Milan è ricco di centrocampisti e bisogna capire – specialmente quando tornerà il centrocampista svizzero – chi giocherà a centrocampo. Insomma il club rossonero è ricco di talento e varie caratteristiche e c’è curiosità per capire chi utilizzeranno il club e chi schiererà o meno in campo.

Da Modric a Loftus Cheek fino a Rabiot e Ricci che lavora con la Nazionale, insomma c’è un imbarazzo della scelta e c’è curiosità quindi per capire quale sarà il trio in mezzo al campo titolare e i rossoneri al momento hanno l’imbarazzo della scelta e l’unico reparto dove in effetti non ci sono titolari o sostituti e potremmo vedere tante novità da qui al resto della stagione.