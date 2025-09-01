Donnarumma cambia squadra, sorride anche il Milan: ecco quanto incassano i rossoneri

Il Milan è molto attivo sul mercato e si lavora su più fronti ma intanto un’altra operazione può cambiare le dinamiche del club.

Ultime ore di calciomercato ed i principali club italiani ed europei lavorano sul mercato per rinforzare la rosa. La Juve ha chiuso Openda e Zhegrova mentre il Milan ha chiuso Rabiot, sta chiudendo Joe Gomez e punta ancora un attaccante, il club è scatenato. Non solo i club italiani ma anche all’estero e nelle ultime ore ha fatto rumore l’addio di Gigio Donnarumma, ex capitano del Milan e ora ex Psg.

Addio Psg, anche il Milan incassa ‘qualcosina’

Nelle ultime ore Gigio Donnarumma si è trasferito dal Psg al Manchester City, manca solo l’ufficialità e il giocatore si trasferirà dalla squadra di Guardiola per circa 27 milioni di euro più qualche bonus. Il giocatore era in scadenza e non voleva rinnovare, cosi si è trovata la soluzione migliore per tutte le parti. Anche il Milan guarda con interesse a qualche trasferimento.

Come riporta Calcio e Finanza il Milan guadagna oltre 1 milione di euro come contributo di solidarietà da questa cessione e i rossoneri quindi potrebbero guadagnare un ulteriore – seppur piccolo – guadagno in questa sessione di calciomercato. Nuova avventura invece per Donnarumma che ripartirà dalla Premier.