Duro comunicato della Curva Sud: arriva la decisione ufficiale prima di Milan Bologna

di
Curva Sud

C’è stato un duro comunicato da parte della Curva Sud in merito alle ultime decisioni sulla trasferta dello Stadium contro la Juventus e il match in casa con il Bologna

Sono momenti molto difficili per il tifo rossonero. Non si riesce a trovare una soluzione che riesca a portare nuova mente i gruppi organizzati allo stadio e anche la squadra ne risente. San Siro è diventato un teatro dove si assiste a uno spettacolo nemmeno di tanta qualità. Il Milan ha bisogno dei suoi tifosi più caldi per costruire successi nel presente e nel futuro. E in merito a questo e ad altre vicende, è arrivato un duro comunicato da parte della Curva Sud.

Trasferta Juventus Stadium

Nessuna novità sulla vergognosa modalità di vendita dei biglietti con iscrizione obbligatoria al sito, pertanto per il 5° anno di fila diserteremo la trasferta a Torino.

Milan-Bologna

Purtroppo la situazione resta la stessa delle prime due partite a San Siro, anzi forse è addirittura peggiorata, pertanto con molto rammarico e dispiacere non ci sarà nessun cambiamento rispetto a Milan-Bari e Milan-Cremonese. Nella fanzine che distribuiremo domenica fuori dallo stadio spiegheremo nel dettaglio gli aggiornamenti sulle restrizioni…“.

Nico

Sono giornalista perché non so fare il calciatore. Mi emoziono se mi trovo in uno stadio pieno, ma vivo il calcio come una tragedia. Involuto in qualsiasi altro aspetto della vita. I miei idoli sono Diego Armando Maradona e Walter Sabatini.
