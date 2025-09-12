Duro comunicato della Curva Sud: arriva la decisione ufficiale prima di Milan Bologna

C’è stato un duro comunicato da parte della Curva Sud in merito alle ultime decisioni sulla trasferta dello Stadium contro la Juventus e il match in casa con il Bologna

Sono momenti molto difficili per il tifo rossonero. Non si riesce a trovare una soluzione che riesca a portare nuova mente i gruppi organizzati allo stadio e anche la squadra ne risente. San Siro è diventato un teatro dove si assiste a uno spettacolo nemmeno di tanta qualità. Il Milan ha bisogno dei suoi tifosi più caldi per costruire successi nel presente e nel futuro. E in merito a questo e ad altre vicende, è arrivato un duro comunicato da parte della Curva Sud.

“Trasferta Juventus Stadium

Nessuna novità sulla vergognosa modalità di vendita dei biglietti con iscrizione obbligatoria al sito, pertanto per il 5° anno di fila diserteremo la trasferta a Torino.

Milan-Bologna

Purtroppo la situazione resta la stessa delle prime due partite a San Siro, anzi forse è addirittura peggiorata, pertanto con molto rammarico e dispiacere non ci sarà nessun cambiamento rispetto a Milan-Bari e Milan-Cremonese. Nella fanzine che distribuiremo domenica fuori dallo stadio spiegheremo nel dettaglio gli aggiornamenti sulle restrizioni…“.