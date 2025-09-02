Fantacalcio, ecco i top e i flop in casa Milan: attenzione a due big, possono fallire

C’è grande curiosità riguardo il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. C’è un occhio di riferimento però anche alla questione Fantacalcio.

Dopo una brutta sconfitta all’esordio il Milan di Massimiliano Allegri è rinato in campionato ed ha ottenuto – con una buona prestazione – la vittoria a Lecce, conquistando i primi tre punti stagionali. Il Milan ha cambiato molto, sono partiti diversi giocatori e sono arrivati alcuni nuovi, giocatori in ogni reparto con la società che ha provato ad accontentare le richieste dell’allenatore e sono arrivati colpi anche sul gong. In particolare c’è curiosità per Odogu, giovane difensore che il club ha prelevato nell’ultimo giorno.

Mercato e non solo, è tempo di Fantalcalcio: la situazione in casa Milan

C’è curiosità riguardo il Milan e come Allegri utilizzerà i nuovi ed i vecchi acquisti, e occhio anche al Fantacalcio. Abbiamo deciso di guardare chi potrebbero essere i nomi buoni o meno per il Fantacalcio, valutando però esclusivamente i giocatori del Milan. Ci sono sorprese e anche bocciature illustre ma possiamo dire ad esempio che il tecnico livornese cura molto l’aspetto difensivo.

Un portiere come Maignan potrebbe vivere cosi una sorta di rinascita ed un giocatore che può dire la sua e condurre la stagione rossonera. Allegri gli ha affidato la fascia di capitano e crede molto nelle sue capacità, quest’anno potrebbe cosi fare una serie di clean Sheet e quindi è un giocatore consigliato al Fantacalcio. Lui e non solo visto che parliamo di nomi molto interessanti.

I top e i flop al Fantacalcio: chi evitare tra i giocatori del Milan

Lo stesso discorso di Maignan vale anche per Tomori, titolare indiscusso nella rosa rossonera e giocatore sul quale Allegri punta molto. Titolare indiscusso e il tecnico lo ha messo al centro del progetto, il giocatore può sfruttare il fatto che il Milan gioca solo una volta a settimana e non soffre cosi gli impegni europei.

Per quel che riguarda i nuovi acquisti poco spazio probabilmente per Athekame e Odogu, troppo giovani per la mentalità allegriana e difficilmente partiranno dal primo minuto. Ma osservando i nuovi acquisti e i big della rosa bisogna evitare alcune trappole dovute alla mentalità del tecnico livornese. Modric ad esempio ha ‘il nome’ ma è un giocatore di 40 anni e nel gioco difensivo di Allegri difficilmente offrirà prestazioni da bonus.

Ma occhio anche alla questione attacco. Nelle aste in tutto il paese probabilmente assisteremo a grosse cifre per Rafa Leao e Santiago Gimenez ma difficilmente troveremo giocatori molto continui dal punto di vista realizzativo e fare un grosso investimento al Fantacalcio.