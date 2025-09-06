Futuro Modric, svelato un retroscena: cosa può succedere

Possibili sviluppi in merito al contratto di Luka Modric: gli aggiornamenti sul futuro

In attesa della ripresa del campionato, la squadra di Massimiliano Allegri sta lavorando a Milanello per preparare al meglio la sfida del 14 settembre contro il Bologna.

Nel frattempo, durante i primi impegni stagionali alcuni dei nuovi acquisti hanno debuttato in maglia rossonera: in particolare Samuele Ricci, Ardon Jashari, Pervis Estupinan e Luka Modric.

Proprio il croato, colpo che ha fatto sognare i supporters del Diavolo ha già lasciato il segno, fornendo un assist a Loftus-Check nel successo contro il Lecce in campionato.

Modric al Milan la prossima stagione? Occhio alla clausola

Matteo Moretto, in un video rilasciato sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha svelato dei retroscena in merito al contratto di Luka Modric, in scadenza nel a giugno 2026.

Su un eventuale rinnovo dell’ex Real Madrid, Moretto è stato chiaro: “Sarà Modric a fine anno a decidere cosa fare”. Infatti durante la stesura del contratto, il Diavolo ha stabilito una clausola che permetteva al centrocampista piena libertà sul suo futuro.

L’andamento in campionato, sia della squadra ma soprattutto dello stesso giocatore potrebbero fare chiarezza sul futuro del numero 14: un’eventuale qualificazione in Champions League, obiettivo prefissato dalla società sarebbe un valido motivo e permetterebbe al 39enne di mettersi ancora in mostra.

Proprio la massima competizione Europea, Modric l’ha vinta 6 volte: nelle partite importanti, la leadership di un pallone d’oro sarebbe un elemento prezioso, in un gruppo pieno di giovani e in ricostruzione, dopo il fallimento dello scorso anno.

Altro aspetto da considerare, il Mondiale previsto in estate e non va esclusa la possibilità che il classe ‘85 possa decidere in caso di un altro risultato sorprendente con la Croazia come successo nel 2018, di appendere gli scarpini al chiodo.