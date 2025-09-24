Gimenez può dire addio, fissato il prezzo per la cessione: c’è una big europea

Proseguono con insistenza i rumors intorno all’attaccante messicano: su di lui piomba un top club estero

Gli ultimi mesi di Santiago Gimenez risultano difficili da analizzare. Il messicano, arrivato in Serie A al termine di un lungo corteggiamento, sembrava rappresentare l’arma in più per aiutare il Milan nella seconda metà dello scorso campionato.

La situazione complessa dell’intero sistema di squadra non gli ha consentito di esprimersi al meglio, come testimoniato dal bottino di 6 gol e 3 assist messi a referto nelle 19 presenze racimolate nell’annata 2024/25. La prima, vera stagione da cui poter trarre conclusioni più concrete è proprio quella in corso, ma al momento Gimenez non sembra aver rapito il cuore di mister Allegri e della piazza.

Gimenez in bilico tra permanenza e cessione: la movimentata estate del messicano

Con l’ormai preannunciato cambio in panchina in vista della nuova stagione, in casa Milan ci si interrogava su quale sarebbe stato il peso di Santiago Gimenez all’interno del nuovo ciclo. L’arrivo di Massimiliano Allegri ha consentito poi di fare diverse riflessioni sul ruolo che l’ex Feyenoord avrebbe avuto all’interno dei meccanismi della squadra e su quale sarebbe stato il suo impatto all’interno della prima stagione intera in Italia.

Nonostante le ottime premesse, il calciatore non è mai apparso centrale nelle idee in prospettiva del club. I numerosi tentativi di donare un nuovo centravanti alla rosa del Diavolo, con le piste Boniface e Harder collassate appena prima della stoccata decisiva, sono stati messaggi chiarissimi anche sulle idee di dirigenza e staff tecnico riguardo a Gimenez: un profilo utile, ma non bastevole al raggiungimento degli obiettivi prefissati, perlomeno da solo.

Ed ecco che si è parlato a lungo di un possibile scambio con la Roma tra Gimenez e Artem Dovbyk: un attaccante differente nelle caratteristiche, strutturato e in grado di agire da boa avanzata. Lo stesso DS rossonero Igli Tare aveva parlato senza troppi veli sulle trattative in corso con il club giallorosso, ma alla fine il tutto si è concluso con un nulla di fatto e Gimenez è rimasto a Milano.

Sirene dall’estero per Santiago Gimenez: c’è l’interesse di una big

Il futuro di Santiago Gimenez rimane tutto da scrivere. La sua permanenza in rossonero nei prossimi mesi non è affatto scontata e per il messicano potrebbero riaprirsi le porte del calciomercato.

Come riportato dal portale Fichajes.net, l’Atletico Madrid rimane vigile su Gimenez e continua a monitorarlo per le prossime finestre di mercato. L’attaccante piace al tecnico Simeone, pronto a lavorare sul suo potenziale alla ricerca di forze in più per il reparto offensivo. La valutazione di Gimenez, trasferitosi dal Feyenoord al Milan per circa 37 milioni di euro, sembra essere sensibilmente calata: adesso il Diavolo appare disposto ad ascoltare eventuali proposte da 20-30 milioni di euro.