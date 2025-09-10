Il doppio colpo già funziona, Allegri pronto alla svolta per il suo Milan

Allegri pensa subito a come cambiare il suo Milan: contro il Bologna il tecnico toscano pensa a una vera rivoluzione

Il Milan di Max Allegri è ancora un cantiere con la scritta ben apposta “lavori in corso”. La prima sconfitta con la Cremonese di Nicola ha sollevato molti dubbi sulla campagna acquisti, dubbi solo in parte risolti dalla vittoria di Lecce e dagli arrivi in extremis di Nkunku e del giovane Odogu.



” aveva tuonato Allegri dopo l’esordio di San Siro, quando i suoi si erano fatti beffare in aria di rigore prima da Baschirotto e poi danonostante la netta superiorità numerica.

Per migliorare questo aspetto, il tecnico toscano sta pensando già a una “rivoluzione” del pacchetto difensivo in vista della delicata sfida al Bologna.

Milan, Allegri scioglie le riserve: in campo Odogu e De Winter

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due rinforzi difensivi del Milan, Koni De Winter e David Odogu, sono ancora in attesa dell’esordio ufficiale ma già al centro dei piani di Massimiliano Allegri. Arrivati in estate da Genoa e Wolfsburg per circa 27 milioni complessivi più bonus, rappresentano un investimento mirato sul presente e sul futuro rossonero.

De Winter, classe 2002, ha già esperienza in Serie A e conosce Allegri dai tempi della Juventus: il tecnico valuta di inserirlo presto come braccetto destro al posto di Tomori o da centrale in alternativa a Gabbia. Odogu, appena 19 anni, è arrivato allo scadere del mercato e ha alle spalle solo tre presenze in Bundesliga. A Milanello, però, ha già colpito per fisicità (191 cm), marcatura e personalità. Per lui servirà tempo, ma lo staff tecnico è convinto del suo potenziale.