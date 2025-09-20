Il Milan ha scelto il post Maignan: fissato il prezzo, colpo per l’estate

Scelto il possibile erede di Mike Maignan: gioca in A ed ecco le cifra che il Milan potrebbe spendere, ma occhio al piano B

Settimana ricca di impegni per il Milan con tre gare in otto giorni: rossoneri infatti impegnati questa sera con l’Udinese, martedì in Coppa Italia contro il Lecce e poi domenica prossima nel big match col Napoli.

Nelle prossime sfide prevista una rotazione in porta, con Terracciano e Torriani pronti a giocarsi le proprie carte: in realtà l’ex Fiorentina ha già debuttato, subentrando a Maignan nel turno precedente con il Bologna. La solidità difensiva è sempre stata uno dei punti di forza di Allegri, confermata anche nelle prime uscite stagionali. Non a caso su 4 partite tra campionato e Coppa Italia, il Diavolo ha incassato solo 2 reti.

Nel frattempo però, in Via Aldo Rossi si sta lavorando sul mercato. A tenere banco il rinnovo ancora lontano di Maignan e dunque la società ha deciso di correre ai ripari.

Milan, nel mirino Suzuki

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Zion Suzuki del Parma. I ducali per lasciar partire il giapponese vorrebbero 25 milioni di euro, cifra alla portata dei meneghini soprattutto dopo le numerose cessioni nel mercato estivo che hanno riempito le casse del presidente Cardinale.

Nell’ultima stagione, il classe 2002 è stato uno dei protagonisti della formazione emiliana, collezionando 8 clean sheet. Da capire l’intenzione rossonera se bloccare l’estremo difensore già a gennaio oppure aspettare la sessione estiva. Nel frattempo, il rischio di perdere Maignan a zero inizia ad aumentare.

Caprile come piano b

Se non dovesse arrivare Suzuki, il Milan andrebbe su Elia Caprile del Cagliari sempre più in crescita e pronto per il grande salto. A Napoli nel 2024/2025 durante l’indisponibilità di Meret, l’azzurro ha dimostrato tutto il suo valore attraverso interventi importanti.

I 24 anni dell’ex Bari rispecchierebbero il profilo cercato dalla formazione lombarda, ovvero un giocatore giovane e permetterebbero di innalzare il tasso di italianità, ancora poco presente in squadra. Il classe 2001 arriverebbe invece ad un costo inferiore, circa 15 milioni di euro.