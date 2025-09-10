Il Milan pensa al ‘nuovo Leoni’: nel mirino il centrale di serie A

In casa Milan si guarda al presente e al futuro e il club ha messo nel mirino una giovane e interessante promessa di serie A.

Il Milan lavora in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna, una sfida delicata e molto interessante per capire i piani futuri del club. La formazione rossonera però sta valutando varie opportunità e – mentre Allegri pensa a migliorare la squadra a disposizione – studia nomi per rinforzare la rosa.

A fine mercato è arrivato il giovanissimo Odoku ma c’è la sensazione che nei prossimi mesi il club dovrebbe investire ed acquistare nuovi profili per la difesa. Pavlovic e Tomori finora non convincono più di tanto e la società sta valutando cosi varie alternative, una intriga più di tutte e già gioca in serie A.

Occhi in casa Parma, il Milan pensa a presentare l’offerta

Negli ultimi mesi il Milan è stato uno dei club accostati a Giovanni Leoni, centrale nel mirino anche di Inter e Juve ma poi andato per circa 35 milioni di euro al Liverpool. Un investimento troppo alto e per questo in società si valutano alternative, sempre guardando ai giovani e nelle ultime ore è spuntata una nuova pista per la difesa.

Secondo alcune indiscrezioni il Milan valuta il nome di Alessandro Circati, italo australiano classe 2003 che piace e non poco alla dirigenza rossonera. Nell’ultima stagione il giocatore ha avuto un grave infortunio ma ora ha iniziato bene a Parma e il Milan osserva la sua situazione, per provare un assalto tra Gennaio o più probabilmente a Giugno.