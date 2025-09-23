Infortunio Leao, Landucci svela la verità: annuncio prima di Milan Napoli

Bella vittoria del Milan in Coppa Italia e continua il momento positivo per la squadra di Massimiliano Allegri. Ecco le ultime.

Accesso ufficiale agli Ottavi di finale della competizione, una prestazione di altissimo livello e le prime reti della stagione per Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, alla sua prima rete in rossonero. Tanto da dire e un netto 3 a 0 ai rossoneri con il Milan che funziona in tutti i reparti e in attacco segna nonostante l’assenza del top del reparto, il campione portoghese Rafa Leao.

Nella conferenza stampa post match si è trattato di tanti temi e si è discusso di nuovo riguardo le condizioni di Rafa Leao che da settimane tengono in allerta i tifosi rossoneri. L’allenatore in seconda – quest’oggi in prima – Landucci ha svelato le sue reali condizioni al termine del match, chiarendo tutto.

Milan, arriva l’annuncio su Leao

C’è apprensione per Rafa Leao ma il tecnico odierno del Milan Landucci ha parlato delle condizioni del campione portoghese e ha fatto intuire in conferenza stampa che il giocatore dovrebbe essere del match, almeno per quel che riguarda la convocazione. Ecco le sue parole: “Credo che Rafa Leao si allenerà con noi giovedi e credo che sarà convocato per il match contro il Napoli”.

Parole interessanti riguardo il campione portoghese e la sensazione che il giocatore andrà almeno in panchina. Difficile vedere Rafa dal primo minuto, ma è già un ottimo inizio e la stella rossonera è pronta a tornare.