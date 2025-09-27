Juve Milan, infortunio per Bremer e presenza a forte rischio: la situazione

La settimana prossima andrà in scena il big match di campionato tra Juve e Milan. L’infortunio di Bremer ora però complica tutto.

In questi minuti è terminata la sfida di campionato tra Juve e Atalanta, un pari che non fa bene a nessuno dei due club ed una sfida che lancia grandi allarmi per entrambe le squadre. In particolare la Juve è al terzo stop consecutivo ed arriva cosi alla sfida con il Milan – Champions permettendo – in condizioni piuttosto preoccupanti e i bianconeri in particolare sono preoccupati soprattutto per il centrale brasiliano Gleison Bremer.

Il centrale brasiliano è uno dei perni della formazione torinese ma lo scorso anno è rimasto fermo a causa di un grave infortunio, la rottura del crociato e uno stop che lo ha costretto a restare fermo per diversi mesi. E ora in questi minuti Bremer ha sicuramente fatto preoccupare i tifosi bianconeri, per quello che è successo nel secondo tempo del match.

Ansia Juve per Bremer: paura per l’infortunio

Nel secondo tempo di Juve Atalanta Bremer ha chiesto il cambio e ciò ha messo subito in allarme sia Tudor che tutti i tifosi bianconeri. Non solo per il match odierno ma soprattutto in vista dei prossimi impegni, tra Champions League e la sfida di domenica prossima, l’incontro appunto tra Juve e Milan. Bremer è una pedina fondamentale nello scacchiere tattico bianconero.

Al suo posto è entrato Cabal che tra l’altro ha trovato anche il pari ma in casa Juve c’è preoccupazione e si attende nelle prossime ore novità riguardo la partecipazione o meno di uno dei big del club rossonero.