Kristensen al Milan, Runjaic esce allo scoperto in conferenza: colpo in arrivo?

Il Milan ha messo nel mirino Thomas Kristensen per la sessione di mercato invernale. Anche Kosta Runjaic ha parlato del possibile trasferimento del suo giocatore.

Dopo aver guardato dal divano gli altri club italiani disputare la Champions League, domani sera il Milan tornerà in campo per la quarta giornata di Serie A. I rossoneri saranno ospiti dell’Udinese in una insolita sfida di alta classifica. I friulani sono partiti alla grande in campionato con ben sette punti nelle prime tre, con tanto di prestigiosa vittoria a San Siro contro l’Inter.

Una gara, dunque, molto complessa per i ragazzi di Max Allegri che vanno a caccia della terza vittoria consecutiva. Oltre che per la classifica, la partita di domani avrà una sua valenza anche in ottica mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, in vista della sessione invernale, il Milan starebbe seguendo molto attentamente il difensore Thomas Kristensen. A parlare del possibile affare è stato lo stesso Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese.

Milan su Kristensen, nessuna sorpresa per Runjaic: “È normale”

L’allenatore tedesco è stato protagonista della consueta conferenza stampa alla vigilia del match. Oltre a parlare della sfida di domani, Runjaic ha risposto anche ad una domanda da parte dei giornalisti riguardo le recenti voci che vedono il Milan sulle tracce di Kristensen per gennaio. Le dichiarazioni di Runjaic sono tutt’altro che negative per le speranze rossonere:

Se in futuro Kristensen giocherà a Milano, Torino, Sassuolo o PSG non posso saperlo e non è tempo di pensare al mercato. Lui è al terzo anno qui, ha maturato una certa esperienza ed è riuscito ad imparare dai suoi errori. Penso che il miglioramento sia sotto gli occhi di tutti. È normale che i giovani crescano e poi facciano un salto in avanti attraverso le prestazioni mostrate con l’Udinese.

Non è, dunque, arrivata una vera e propria chiusura da parte di Runjaic. Anzi, senza ovviamente parlare in modo esplicito dell’interesse del Milan, il tecnico dei friulani non si è detto sorpreso dall’ipotesi che i suoi talenti possano spiccare il volo altrove. E magari quel volo Kristensen lo spiccherà proprio per raggiungere il Milan.

Udinese-Milan, Runjaic studia i rossoneri: “Sono una squadra nuova”

Nel corso della conferenza, Runjaic si è ovviamente concreato sulla gara di domani. Il tedesco non ha nascosto l’euforia di giocare contro il Milan, una squadra con grandi giocatori e tutto ancora da scoprire: