La cura Allegri funziona: il dato sul Milan è ufficiale, i tifosi sorridono

Una curiosa statistica evidenzia l’effetto positivo dell’arrivo sulla panchina del Milan di Massimiliano Allegri. Un dato è chiaro

In casa Milan si lavora al presente e al futuro ed all’interno del club rossonero c’è un pò di più di ottimismo visto le due vittorie consecutive contro Lecce e contro Bologna. La sconfitta all’esordio aveva preoccupato ma il match di ieri ha dato diversi segnali positivi e la squadra ora sembra davvero funzionare.

L’innesto di Rabiot e Nkunku (quest’ultimo a gara in corso) hanno dato nuova verve al club che ha sfiorato più volte il gol ma oltre a questo sono arrivati ottimi segnali dalla difesa. Il club rossonero ha perso per infortunio Maignan ma alla fine ieri il Bologna di Italiano – squadra notoriamente molto offensiva – ha terminato la sfida con 0 tiri in porta.

Milan, la difesa può sorridere: il dato parla chiaro

Come riporta l’account ufficiale Opta il Milan ha vinto due partite consecutive senza subire gol ed è un dato che non accadeva da tempo. Nello specifico gli ultimi due successi con imbattibilità sono arrivati solo a Febbraio scorso, in quel caso nelle sfide contro Hellas Verona ed Empoli.

Insomma il club rossonero può sorridere in quanto la squadra è affidabile sia dal punto di vista difensivo che offensivo e nel match di ieri mancava Rafa Leao e non era presente Christian Pulisic, entrato solo nel finale di gara.