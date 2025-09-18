La peggior conferma per Allegri è evidente: Milan nei guai, l’infortunio preoccupa

Brutte notizie per Massimiliano Allegri e il tecnico purtroppo aveva ragione. Il tecnico deve fare i conti con un problema non da poco.

Il Milan lavora in vista del prossimo impegno di campionato, l’insidiosa trasferta contro l’Udinese di Runjaic. I friulani non sono un avversario comodo, l’Inter ne sa qualcosa ma ora il Milan è chiamato ad una serie di match piuttosto complicati e ora un trittico duro con le sfide contro Udinese, Napoli e Juventus.

Contro l’Udinese è quasi certo ormai il forfait dell’attaccante portoghese Rafael Leao che quasi sicuramente non sarà del match o comunque quasi certamente non partirà titolare contro il club bianconero. L’obiettivo è recuperare il giocatore per la sfida contro il Napoli ma Allegri ha chiarito fin da subito che il problema non era di lieve entità.

Brutte notizie in casa Milan: la situazione è chiara

Nel pre gara di Milan Bologna Allegri in conferenza stampa aveva chiarito: “Leao ha un problema al soleo, elongazione o stiramento non cambia niente. E’ un muscolo comunque pericoloso”. Insomma una situazione delicata e questo preoccupa e non poco i tifosi rossoneri con Leao che è un punto chiave per la formazione rossonera.

Allegri vorrebbe puntare su Rafa utilizzandolo come prima punta ma al momento deve fare i conti con questa situazione di emergenza e Santiago Gimenez è l’unica prima punta della rosa, di ruolo, in questo momento.