Leao, duro attacco dopo Milan Napoli. Sentenza in diretta: “Ha un atteggiamento indolente”

Il Milan vince e convince per la bella prestazione contro il Napoli ma a finire nel mirino della critica è stato l’attaccante Rafa Leao.

Una vittoria importante e arrivata in maniera piuttosto caparbia. Un 2 a 1 lottato e ci sono tante cose per cui sorridere in casa Milan che ora possiamo dire può davvero dire la sua per lo scudetto. Il lavoro di Modric ieri, a 40 anni, è stato per certi versi commovente mentre allo stesso tempo chi non è piaciuto totalmente a parte dei tifosi e specialmente agli addetti ai lavori è il campione portoghese Rafa Leao.

Va detto in sua difesa che il giocatore era fermo da 45 giorni e lo stesso Allegri ha confermato che doveva avere un minutaggio minore ieri. L’ex tennista ed ora opinionista Adriano Panatta ha parlato di Leao e del suo ingresso in campo ieri ed ha avuto toni piuttosto duri per un atteggiamento che poteva costare davvero caro al club rossonero.

Leao sotto attacco, la critica improvvisa è netta

Nel corso del consueto appuntamento con la Domenica Sportiva Adriano Panatta ha parlato dell’ingresso in campo di Leao ed ha affermato: “Leao mi fa venire in mente il grande Gigi Proietti, l’allenatore lo chiama e gli dici di entrare in campo. E lui risponde ‘Se me va e per piacere’, ha detto l’uomo con la sua consueta ironia. Parole importanti e poi Panatta ha continuato chiarendo:

“Sembra quasi che ti faccia un favore, ha questo atteggiamento indolente, si muove cosi… Poi ha degli sprazzi pazzeschi. Forse è ancora giovane”, la sentenza sul portoghese che ha comunque 26 anni, come gli fa notare poi Ciccio Graziani in trasmissione. E lo stesso ex Torino ha sottolineato che il Milan sta dimostrando di poter fare bene anche senza di lui e quindi sta a lui ribaltare le gerarchie per quel che riguarda il reparto offensivo.