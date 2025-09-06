Leao Milan, arriva la sentenza sull’attaccante: nessun dubbio su Rafa

L’attaccante portoghese Rafa Leao continua a far discutere. Il giocatore del Milan potrebbe tornare disponibile contro il Bologna.

Una settimana circa a Milan Bologna e i tifosi rossoneri sperano di recuperare definitivamente Rafa Leao. L’attaccante portoghese ha avuto problemi fisici all’esordio stagionale ed ha saltato cosi l’ultimo match di campionato. Ora sta lavorando duramente e l’obiettivo è essere al meglio per la sfida contro il Bologna, ripetizione dell’ultima finale di Coppa Italia.

Ma si tratta di un Milan atipico e sia i tifosi che gli addetti ai lavori sono curiosi per capire come verranno utilizzati alcuni giocatori e tra questi c’è sicuramente Rafa Leao. Allegri vede l’esterno rossonero come un attaccante e si parla di un possibile 3-5-2 con Leao affiancato da Nkunku o eventualmente Pulisic. Un Milan alternativo e c’è curiosità per vederlo all’opera.

Milan Leao, l’ex calciatore ora è netto

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio l’ex giocatore Massimo Orlando ha parlato del Milan ed ha analizzato in particolare il ruolo di Rafa Leao, talento portoghese e più volte messo in discussione. Ecco le parole su Rafa:

“Vedo questo Milan come Leao dipendente, anche se il club deve passare a quattro dietro, il problema ad ora è difensivo e li va risolto” e poi ha continuato parlando di Leao: “Può giocare davvero dappertutto li davanti, da esterno è meglio ma se Allegri vuole provarlo punta con Pulisic accanto è giusto cosi. Questa squadra però deve avere più equilibrio dietro”.