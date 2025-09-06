Rabiot al Milan cambia tutto: Allegri pensa ad una bocciatura eccellente

Il Milan si ritrova incredibilmente alle prese con troppi giocatori nel reparto. Occhio quindi ad una clamorosa esclusione.

Il Milan ha investito ed ha ceduto molto nell’ultimo mercato e sono arrivate tante intriganti opzioni. Negli ultimi giorni di mercato il club con un autentico colpo di scena ha ingaggiato anche Adrien Rabiot, centrocampista francese in uscita dopo una lite dall’Olympique Marsiglia. Il giocatore è un autentico pupillo di Allegri che difficilmente sembra intenzionato a farne a meno, è un giocatore pilastro del suo centrocampo.

Ma ora bisogna anche fare due conti e calcolare che il Milan non ha competizioni europee e quindi poche sfide durante la stagione. Il Milan ha visto già un escluso eccellente come il neo acquisto Ricci e in attesa del ritorno del colpo dell’estate Jashari potrebbe vedere un altro big escluso a centrocampo per inserire Rabiot, probabilmente titolarissimo nel centrocampo rossonero.

Milan, chi esce a centrocampo: il dilemma turba Allegri ed i tifosi

Il centrocampo titolare del Milan sembrava essere composto da Fofana, Modric e Loftus Cheek ma ora potrebbe esserci una clamorosa esclusione. Al momento nelle gerarchie Modric sembra essere l’unico intoccabile (ma occhio all’età) in quanto con questo centrocampo è il più utile per muovere e gestire la palla. Diversa invece la situazione di Loftus Cheek e Fofana con quest’ultimo a forte rischio.

Due incursori giganti come Loftus Cheek e Rabiot stuzzicano Allegri che starebbe valutando questa ipotesi con l’esclusione di conseguenza di Fofana. Ovviamente vanno presi in considerazione vari temi e varie cose come l’età di Modric e la situazione fisica di Loftus Cheek, reduce da un’annata difficile ma l’idea del tecnico sarebbe questa. Una situazione particolare ma fin troppi giocatori per il club rossonero, e c’è curiosità per capire le scelte di Allegri.