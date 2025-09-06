Ultimo anno al Milan, ora è possibile: il titolarissimo può andare via

Il mercato del Milan è terminato con una vera rivoluzione ma occhio a quello che potrebbe succedere in futuro.

Un’autentica rivoluzione sul mercato ed il Milan ha cambiato davvero molto. Tante novità e tanti addii, dovuti specialmente alla mancata qualificazione in Champions League e in generale alle coppe europee; il club rossonero ha fatto le sue valutazioni ed abbiamo visto cessioni illustri come quella di Tijani Reijnders o dell’ex capitano rossonero Theo Hernandez.

Chi saluterà quasi sicuramente è Mike Maignan, in scadenza nel prossimo anno e lontanissimo dal rinnovo. Ma occhio perchè il Milan quest’anno non può sbagliare e quindi sono diversi i profili monitorati; un giocatore molto richiesto questa estate è stato il centrale difensivo Pavlovic ma il club lo ha blindato. Il giocatore però resta sotto osservazione.

Un’annata da studiare: il Milan valuta Pavlovic

In casa Milan si guarda al presente e al futuro e ci sono diversi profili davvero sotto osservazione. Tra questi sicuramente Pavlovic, uno dei più grandi investimenti del club rossonero degli ultimi anni e che ha faticato molto nella sua prima stagione in rossonero. Ora però le cose con Allegri sembrano cambiare ma il Milan lo monitora.

Pavlovic sarà uno degli osservati speciali di questa stagione e il club valuterà con attenzione il suo profilo. Non sono arrivati giocatori di esperienza nel ruolo e il giocatore dovrà mostrare tutto il suo talento, eventualmente una nuova bocciatura aprirà alle porte dell’addio con Pavlovic che resta cosi sotto osservazione.