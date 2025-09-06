Allegri avvisato, il Milan non può sbagliare: annuncio sulla Champions League

Dopo il mercato ora in casa Milan è tempo di dare spazio al campo e il tecnico Massimiliano Allegri non può sbagliare.

La sconfitta all’esordio contro la Cremonese aveva preoccupato e non poco tutta la società ma ora in casa Milan c’è sicuramente più sicurezza. Gli ultimi giorni di mercato hanno portato colpi di rilievo come Nkunku e Rabiot, è arrivato qualche altro profilo giovane interessante e in generale il Milan ha una squadra competitiva, specialmente calcolando che parliamo di un club con una sola competizione e che giocherà quindi una volta ogni sette giorni.

Futuro Milan, Allegri lavora al futuro

Non tutti sono rimasti totalmente soddisfatti dal mercato, ad esempio per molti il Milan doveva prendere profili più pronti rispetto ad Odoku ed Athekame ma alla fine tutti conoscono le esigenze di RedBird, di coniugare ai risultati anche giocatori molto futuribili. Allegri deve fare di necessità virtù e deve ovviamente sfruttare tutto il materiale a disposizione.

Acquisti come quelli di Luka Modric e appunto di Adrien Rabiot possono cambiare le cose e i rossoneri possono pensare solo al calcio giocato. Magari a gennaio giusto altri rinforzi ma ora Allegri deve sfruttare il materiale a disposizione e non può sbagliare: i tifosi e gli addetti ai lavori affermano che il Milan deve obbligatoriamente qualificarsi alla Champions League.

Ravezzani avvisa il Milan e Allegri: il messaggio è chiaro

Attraverso il suo profilo X il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha avvisato Allegri riguardo questa sua nuova esperienza al Milan. Il club rossonero non può mancare la qualificazione alla Champions League e quindi le prime quattro posizioni in classifica. Il giornalista ha sentenziato con un messaggio chiaro attraverso i propri canali social:

“Con Rabiot e Nkunku le chance Champions aumentano notevolmente. La difesa andava puntellata, le fasce sono misure. Ma un bravo allenatore porta questa squadra al quarto posto“, una critica al mercato e allo stesso tempo un avviso ad Allegri, che non può assolutamente fallire l’obiettivo Champions League.

D’altronde l’ultimo grande precedente di squadra reduce da un’annata difficile e poi senza coppe è quello del Napoli che lo scorso anno è passato da un decimo posto allo scudetto, un grandissimo risultato di Antonio Conte ed ora Allegri deve dimostrare a tutti gli scettici il suo valore.