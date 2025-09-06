Vlahovic Milan, l’affare è possibile: ecco la data decisiva

L’attaccante serbo Dusan Vlahovic è stato per mesi oggetto del desiderio del Milan di Massimiliano Allegri. Ma ora occhio alle novità.

Negli ultimi giorni di mercato il Milan è stato molto attivo per quel che riguarda gli acquisti e ha provato ad accontentare in tutto e per tutto le richieste di Massimiliano Allegri. L’allenatore tra le altre cose voleva una punta di peso, ma alla fine è arrivato solo Nkunku ed il vero obiettivo del mercato rossonero è saltato o magari solo rinviato. Stiamo parlando ovviamente dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic, oggetto del desiderio del tecnico del Milan.

Vlahovic Milan, rossoneri per diverso tempo a caccia di una punta

Il Milan ha cercato diverse prime punte in questa sessione, chi è stato molto vicino – basti pensare alle visite mediche effettuate da Boniface – e chi invece non ha convinto del tutto e parliamo del giovane nordico Harder. Allegri voleva un attaccante pronto ed ideale per le sue caratteristiche e addirittura era pronto a sacrificare Santiago Gimenez.

Per diversi giorni si è parlato di uno scambio tra il messicano e Dovbyk e allo stesso tempo si è parlato di Vlahovic, profilo con il contratto in scadenza nel 2026 e che Allegri conosce benissimo. L’allenatore lo ha allenato e in parte formato alla Juventus, il Milan ci ha provato ma alla fine la trattativa non è andata in porto per vari e importanti motivi.

Il Milan proverà un nuovo assalto a Vlahovic: le ultime

In casa Milan si lavora in vista del prossimo impegno e nel weekend i rossoneri ospiteranno il Bologna in una delle sfide più interessanti, remake dell’ultima finale di Coppa Italia. Per l’attacco c’è da valutare le condizioni di Rafa Leao ma occhio anche a Nkunku che ha stupito Allegri negli ultimi allenamenti e che potrebbe scalare subito posizioni nelle gerarchie del tecnico rossonero.

I colleghi di Calciomercato.com hanno svelato il vero motivo per cui Vlahovic alla fine ha deciso di rifiutare la corte rossonera e restare a Torino. Il giocatore ha un contratto di 8 milioni di euro più un bonus fedeltà da 4 milioni e giocando alla Juve quest’anno percepirà cosi 12 milioni annui; per questo – oltre ad un aspetto anche di principio – Dusan ha deciso di andare a scadenza.

Ma la corte del Milan non è chiudere definitivamente e l’attaccante serbo potrebbe arrivare in rossonero la prossima estate, il Milan – cosi come l’Inter – è sull’attaccante e potrebbe procedere all’affondo, magari già contattando ad inizio 2026 il giocatore per chiudere un gran colpo.