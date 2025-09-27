L’infortunio cambia i piani: il top club blocca il mercato Milan

Un nuovo pesante infortunio cambia il mercato ed anche il Milan può ritrovarsi penalizzato suo malgrado. Sfuma il colpo di gennaio.

Il mercato del Milan è al momento l’ultimo dei pensieri in casa rossonera con la squadra di Allegri che lavora in vista del big match di domani sera contro il Napoli. Il club rossonero ha attuato una vera e propria rivoluzione nell’ultima estate, sono partiti perni come Theo Hernandez e Tijani Reijnders e sono arrivati tutti profili più ideali per il gioco di Allegri, ultimi proprio Rabiot e Nkunku.

Il club rossonero – se proprio dobbiamo sottolineare qualche mancanza – non ha chiuso per un colpo di esperienza in difesa, un profilo gradito ad Allegri ma che alla fine purtroppo non è arrivato. Stiamo parlando del centrale inglese Joe Gomez, giocatore che è stato vicinissimo al Milan ma che alla fine purtroppo è saltato. Il club rossonero ha visto sfumare questo colpo a causa della trattativa Guehi, sfumata dal Crystal Palace al Liverpool.

Mercato Milan, occhio alla situazione per gennaio

Nell’ultima sfida di Carabao Cup il Liverpool ha perso a causa della rottura del crociato Giovanni Leoni, difensore del club inglese e grande acquisto nell’ultima sessione. I Reds perdono cosi un nome per la difesa ed a gennaio dovranno valutare se inserire un nuovo nome o magari bloccare Gomez, comunque sul piede di partenza.

Il Milan attende, a gennaio potrebbe arrivare a cifre low cost il centrale inglese ma è tutto legato al mercato del club inglese e vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.