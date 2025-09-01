Lo scenario non cambia: niente Milan per Joe Gomez

Joe Gomez era finito nel mirino del Milan per completare la difesa. Ma così non è stato: il Liverpool ha detto no al trasferimento

Il Milan non è riuscito a prelevare Joe Gomez dal Liverpool. Il difensore tanto voluto da Allegri, però, non sarà lui. Il club rossonero ha quindi chiuso per David Odogu, atterrato all’aeroporto di Linate circa un’ora fa. Joe Gomez resterà tra le fila dei Reds dopo che lo stesso club inglese non ha dato il via libera al trasferimento.

Milan, Joe Gomez non arriverà: la notizia

Quello che ha fatto sorgere qualche dubbio su un possibile doppio acquisto in difesa per il Milan è stato un colpo messo a segno dal Liverpool. I Reds, infatti, hanno preso Guehi dal Crystal Palace per oltre 40 milioni di euro. Ma le cose non andranno a buon fine, come riferito da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Questo il tweet di Bianchin: “Joe Gomez, a meno di svolte non preventivate, non verrà al Milan. Il Liverpool ha detto no al trasferimento in mattinata e il passaggio di Guehi ai Reds, a poco più di tre ore dalla fine delle trattative, non ha cambiato lo scenario“.