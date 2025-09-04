Maignan via, il sostituto dalla Serie A: il retroscena sul piano estivo del Milan

Il Milan voleva pescare dalla Serie A il sostituto di Mike Maignan, quando l’addio del francese sembrava quasi certo. Il retroscena di mercato spiazza tutti.

Tra un acquisto e l’altro, l’estate del Milan ha registrato anche cessioni pesanti come quelle di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez. Addii illustri, a cui si sarebbe potuto aggiungere anche quello di Mike Maignan. Il portiere francese, causa rinnovo di contratto in stand-by, è stato ad un passo dal trasferimento con il Chelsea pronto a portarlo in Premier League.

Alla fine, anche grazie a Max Allegri, il portierone rossonero è rimasto al Milan. L’addio di Maignan è stato, però, davvero molto probabile, tanto che il club rossonero era già alla ricerca di un suo sostituto. Ci sono stati diversi profili presi in considerazione, ma quello che piaceva più di tutti arrivava dalla Serie A.

Milan, Suzuki al posto di Maignan: le richieste del Parma hanno bloccato tutto

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha svelato alcuni retroscena del mercato estivo del Milan. Concentrandosi sulla porta, l’esperto di mercato ha spiegato come il grande obiettivo per il dopo Maignan fosse Zion Suzuki del Parma. I rossoneri hanno provato ad affondare il colpo per il nipponico, con il Parma che ha però sparato altissimo chiedendo tra i 30 e i 4o milioni di euro.

Una cifra troppo alta per il Milan, che ha abbandonato la pista. Il trasferimento al Chelsea di Maignan è poi saltato, mettendo da parte la questione portiere almeno per questa stagione.

Nonostante sia rimasto in rossonero, il rinnovo di Maignan è ancora bloccato e non è da escludere che si possa andare in scadenza nel caso in cui non dovesse arrivare l’accordo tra le parti. Il capitolo portiere rischia, dunque, di essere stato posticipato solo di un anno. E chissà che anche l’affare Suzuki-Milan non sia stato solo posticipato.