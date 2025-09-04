Milan, il retroscena di mercato fa infuriare i tifosi: chi poteva arrivare in difesa

L’ultima novità sul mercato del Milan ha fatto crescere il rammarico tra i tifosi rossoneri. Ecco chi poteva essere il nuovo difensore.

Una delle principali critiche dei tifosi del Milan hanno rivolto alla società è stata la scelta di non puntare su un difensore d’esperienza. Per diverse settimane i rossoneri hanno cercato un profilo che potesse dare più certezza in difesa, ma alla fine si è deciso di affondare il colpo per il classe 2006 David Odogu del Wolfsburg, che proprio quest’oggi ha tenuto la sua conferenza stampa di presentazione.

L’arrivo del giovane tedesco non ha convinto i tifosi, che avrebbero preferito un difensore come Manuel Akanji, andato poi all’Inter nell’ultimo giorno di mercato. Oltre al centrale svizzero, il Milan ha seguito molti difensori salvo poi puntare su Odogu. Proprio nelle ultime ore è stato reso noto uno dei nomi mai usciti nelle scorse settimane, che figurava sulla lista della dirigenza.

Milan, Fabrizio Romano rivela: contatti tra Tare e gli agenti di Kehrer

C’era anche Thilo Kehrer tra i profili presi in considerazione dal Milan per il colpo in difesa. Secondo quanto emerso da Fabrizio Romano, ci sono state delle chiamate tra Igli Tare e gli agenti del tedesco, con il classe ’96 che avrebbe sposato volentieri la causa rossonera.

Se il Monaco avesse preso Axel Disasi dal Chelsea, non avrebbe avuto problemi a liberare Kehrer. Il mancato arrivo del francese ha, però, impedito la cessione di Kehrer che è così rimasto nel club monegasco.

Il nome di Kehrer è stato più di una semplice suggestione per il Milan che però, a causa in primis della mancata apertura del Monaco, ha poi deciso di virare su Odogu nelle ultime ore di mercato. Un colpo alla Kehrer sarebbe stato probabilmente accolto con più enfasi dalla piazza rossonera, che ha visto in Odogu un semplice ripiego dopo le tante trattative saltate.

La difesa preoccupa i tifosi: pesa l’assenza di un profilo alla Kjaer

La retroguardia è senza dubbio il reparto che più lascia perplessità per quanto riguarda l’organico del Milan. Con Gabbia, Pavlovic, Tomori, De Winter e Odogu, la sensazione è che manchi almeno un difensore con un certo status che possa fare da guida ai compagni. Un giocatore alla Kjaer, che come tutti sanno fu decisivo per la vittoria dello Scudetto del 2022.

I prossimi mesi diranno se gli acquisti di De Winter e Odogu avranno dato il loro contributo alla causa, ma ad oggi è innegabile che tra i tifosi ci sia più di qualche dubbio.