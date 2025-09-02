Mercato Milan, il club pensa al futuro: possibile assalto a Gennaio

In casa Milan c’è un ruolo che in parte è rimasto scoperto e che il club potrebbe rinforzare già nel mercato di gennaio.

Il mercato del Milan è finito con un retrogusto dolce e amaro con i tifosi soddisfatti a metà per una rosa non rinforzata totalmente, specialmente nel finale della sessione. Potevano esserci ulteriori rinforzi ed invece la squadra è stata rinforzata a metà, non è arrivato il centravanti di peso e non è arrivato il centrale di esperienza ma si è ‘scommesso’ solo sul giovane Odoku.

Il Milan è apparso lento sul mercato e c’è la sensazione che si potesse fare molto di più. Oltre a questo la cessione di Alex Jimenez al Bournemouth ha lasciato un piccolo buco ed il giovane Athekame difficilmente potrà colmarlo; i rossoneri pensano ad un nome nuovo e non è escluso un assalto importante nel calciomercato di gennaio.

Rivoluzione Milan, occhio a questo nome per la fascia

Il Milan ci ha provato negli ultimi giorni di mercato ma è probabile che l’assalto riparta a gennaio ed i rossoneri hanno messo nel mirino il giovane terzino del Siviglia Juanlu, giocatore in uscita in questa sessione. Il Napoli ad esempio ha seguito Juanlu per diverse settimane ma alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Il Siviglia valuta il giocatore circa 20 milioni di euro ed è probabile che i rossoneri – specialmente se in una buona posizione di classifica – possano fare un assalto importante nel mese di Gennaio.