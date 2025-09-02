Mercato Milan, il colpo last minute che cambia tutto in difesa: i dettagli

Si chiude ufficialmente il calciomercato, per i rossoneri c’è l’arrivo last minute di un colpo in difesa dopo il blocco dei Reds per Joe Gomez.

Il Milan chiude il mercato estivo con un colpo a sorpresa per la difesa e regala una giovane promessa a Max Allegri. La trattativa, ufficializzata l’1 settembre 2025, rappresenta una scommessa sul futuro della retroguardia rossonera.

I tifosi rossoneri aspettavano l’arrivo di Joe Gomez del Liverpool, ma i Reds hanno bloccato il traferimento obbligando Tare e il suo staff ad un cambio si strategia. Serviva un’alternativa da consegnare al mister, che potesse corrispondere alle caratteristiche richieste e che fosse disponibile ad un cambio squadra repentino.

Un colpo inatteso nell’ultima ora per il Milan: chi è Odogu

Nell’ultimo giorno del calciomercato estivo, l’AC Milan ha annunciato l’acquisizione di David Odogu, classe 2006, di proprietà del Wolfsburg. Il difensore tedesco è nato a Berlino il 3 giugno 2006 e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione – come riportato da la Gazzetta dello Sport.

Il club rossonero ha investito circa 10 milioni di euro – bonus compresi – per portarlo a Milano. È campione d’Europa con la Nazionale tedesca Under 17, ma nel campionato tedesco ha trovato poco spazio collezionando solo 3 presenze con 194 minuti giocati. I tifosi milanisti lo vedranno indossare la maglia numero 27.

Odogu una giovane scommessa? Perché il Milan lo ha scelto

L’arrivo di Odogu è stato il frutto di una virata dell’ultimo minuto. Il Milan stava cercando un profilo più maturo come Joe Gomez, ma la trattativa non è decollata. A poche ore dalla chiusura del calciomercato, è stato definito un accordo con il Wolfsburg e il difensore è arrivato a Milano per le visite mediche.

Nonostante l’esperienza limite Odogu rientra nella filosofia del Milan di puntare su giovani talenti con prospettiva a lungo termine. Si inserisce in un gruppo giovane e in fase di evoluzione e crescita. Allegri tuttavia lo avrà a disposizione: sarà una stagione di apprendistato, con l’obiettivo di farne un uomo affidabile nel medio termine.

La società rossonera ha deciso di puntare sul futuro anziché sull’immediato: Odogu è un innesto che porta con sé talento, curiosità e, inevitabilmente, domande vista la sua poca esperieza in campionato. Solo il tempo – match dopo match – potrà dire se la scommessa sarà vinta.

