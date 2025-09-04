Mercato Milan, importante svolta sugli ingaggi: nessuno se lo aspettava

Il Milan fa sul serio; ecco come è cambiato il monte ingaggi dei rossoneri dopo l’ultima sessione di calciomercato

Dopo un’annata molto complicata, il Milan vuole tornare a competere ad alti livelli, onorando la gloriosa storia del club. La finestra di calciomercato appena terminata mostra tutte le ambizioni di questo nuovo Milan. Digeriti gli adii illustri di Reijnders e Theo Hernandez, i meneghini sul mercato hanno siglato colpi importanti nel tentativo di ricentrare subito la qualificazione in Champions League. Questa vivacità sul mercato ha inevitabilmente comportato dei cambiamenti legati ai numeri sul monte ingaggi rispetto alla scorsa stagione.

Milan, il monte ingaggi cresce anche senza Europa

Milan ed Europa sono da sempre due parole che si muovono a braccetto, ma non in questa stagione. La non partecipazione alla Champions League (e a nessun’altra competizione europea) è un qualcosa di duro da mandar giù per qualsiasi tifoso rossonero. Ciò però non ha limitato Tare e Furlani nelle scelte sul mercato, anzi. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, il Milan chiude la finestra dei trasferimenti alzando il monte ingaggi ben del 10% rispetto allo scorso anno.

Per lo più, proprio a causa della non partecipazione a competizione europee, la rosa è stata anche accorciata, rendendola consona a quello che sarà l’unico impegno settimanale. Gli acquisti di Modric, Rabiot e Nkunku hanno inevitabilmente avuto un forte impatto sul monte ingaggi, innalzando, oltre alla qualità in campo, anche i costi.

Del resto i rossoneri non possono perdere altro tempo; i tifosi rivogliono quelle notti magiche che solo la Champions è in grado di far vivere, la società lo ha compreso ed ha deciso di fare sul serio.