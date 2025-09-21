Mercato Milan, occasione dalla Premier: può arrivare già a gennaio

La dirigenza rossonera guarda già alle prossime sessioni di mercato, con un profilo che può arrivare già a gennaio.

Dopo un inizio non proprio brillante nel campionato di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri è reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima quella di ieri sera contro l’Udinese per 3 a 0. Una doppietta di Pulisic e un gol di Fofana archiviano la squadra friulana, con i rossoneri che si portano a nove punti in classifica: l’obiettivo è quello di riconquistare almeno la qualificazione in Champions League, la scorsa stagione mancata, essendo la squadra rossonera arrivata all’ottavo posto. Il lavoro di Allegri lo si sta già vedendo, soprattutto a livello difensivo, con il Milan che difende da squadra vera, fase su cui il tecnico ci punta molto. Tornare in Europa vorrebbe dire tornare a confrontarsi con squadre europee di grande livello, ma la storia del Milan insegna che non si ha paura di nessuno.

Mercato Milan, un profilo per l’attacco: dalla Premier League

Mentre la squadra rossonera continua il suo lavoro sul campo, in vista della sfida di Coppa Italia contro il Lecce in programma il prossimo martedì alle ore 20:30, la dirigenza di Via Aldo Rossi continua il proprio lavoro sul fronte mercato, nonostante la sessione sia attualmente in stand-by: con il calciomercato, infatti, si riprenderà a gennaio. E proprio per gennaio c’è un nome che stuzzica il Milan: è un profilo che arriva dalla Premier League, ovvero Gabriel Jesus.

L’attaccante brasiliano classe 1997 ha un contratto con l’Arsenal in scadenza a giugno 2027, ma nell’ultima stagione e in quest’inizio di campionato non sta trovando molto spazio, cosa a lui non gradita; da qui la volontà di provare a continuare in un’altra piazza, per trovare più continuità. Il Milan può essere una possibilità concreta, considerato che il club rossonero è alla ricerca di un attaccante.

Milan, Gabriel Jesus idea per l’attacco

Gabriel Jesus è un’idea concreta per il Milan: da una parte l’attaccante brasiliano che vuole trovare più spazio e con l’Arsenal ultimamente ne ha poco, dall’altra la squadra rossonera, alla ricerca di un altro attaccante, dopo che in estate i rossoneri hanno ingaggiato Nkunku dal Chelsea. L’Arsenal di certo non chiederà poco, ma l’operazione del prestito può essere già una formula favorevole per i rossoneri. Vedremo gli sviluppi, ma per gennaio il Milan programma un colpo in attacco.