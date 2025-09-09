Mercato Milan, ritorno di fiamma per il difensore: Tare lo punta per gennaio

In casa Milan si lavora per il presente e anche per il futuro ed il club rossonero valuta alcuni nomi per rinforzare la rosa rossonera.

Il mercato del Milan è finito con diversi colpi importanti, in ogni reparto. Il club rossonero, dai tifosi e probabilmente il suo tecnico Massimiliano Allegri, si aspettavano però qualche colpo di livello in difesa dove si è deciso letteralmente di scommettere puntando sul giovanissimo Odogu, arrivato con solo 3 presenze tra i professionisti.

La sensazione è che quindi il Milan non sia totalmente pronto nel pacchetto difensivo e la società osserverà la situazione con attenzione, non è escluso un rinforzo a sorpresa durante la sessione invernale e c’è la sensazione che possa arrivare un difensore centrale, un profilo giovane ma già con discreta esperienza tra i professionisti.

Colpo di mercato in serie A, il Milan è pronto all’offerta

Secondo alcune indiscrezioni il Milan potrebbe presentare presto un’offerta per il difensore centrale della Fiorentina Pietro Comuzzo, profilo molto interessante per il presente e per il futuro. Il giocatore è da tempo un pallino di Tare e piace ad Allegri e la dirigenza, non è escluso nuovo assalto per il difensore a gennaio.

Il giocatore ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, il Milan ci pensa e occhio all’affare per gennaio dove potrebbe arrivare una giovane promessa del campionato italiano. Occhio al mercato, il centrale difensivo piace e a gennaio è pronto un nuovo assalto della formazione rossonera.