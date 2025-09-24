Mercato Milan, super colpo a gennaio: arriva il top player di Serie A

La sessione di mercato invernale è pronta a regalare un super affare con il Milan grande protagonista. I rossoneri hanno messo un top player di Serie A nel mirino.

La stagione è decisamente entrata nel vivo, con il Milan che si sta ritagliando un ruolo più che primario. Dopo la sconfitta shock alla prima giornata contro la Cremonese, i rossoneri hanno ingranato e con la vittoria di ieri contro il Lecce in Coppa Italia sono già quattro i successi consecutivi, tutti senza subire gol e con delle prestazioni sempre in crescendo.

Ora il Diavolo sogna in grande, approfittando anche dell’assenza di impegni europei, fattore tutt’altro che trascurabile come si è visto lo scorso anno. Domenica a San Siro la sfida con il Napoli potrà dire molto sulle reali ambizioni del Milan. I ragazzi di Max Allegri vogliono lottare fino all’ultimo ed anche la società vuole dare il suo contributo. A gennaio non sono esclusi rinforzi di spessore.

Milan, occhi su Pellegrini: lascerà la Roma con sei mesi d’anticipo

Oltre a Christian Pulisic, autore di una doppietta contro l’Udinese, uno dei giocatori che più si è messo in mostra nell’ultima giornata di campionato è stato senza dubbio Lorenzo Pellegrini. Il fantasista della Roma, ormai ai margini del progetto giallorosso, ha fatto il suo debutto stagionale nel derby contro la Lazio, decidendo la sfida nel primo tempo.

Nonostante il gol vittoria contro i biancocelesti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Pellegrini è segnato. Il classe ’96 non rinnoverà il contratto in scadenza con la Roma e molto probabilmente lascerà i capitolini già a gennaio. Una grande occasioni per diversi club, con il Milan che monitora da molto vicino la situazione.

L’ex Sassuolo è sempre piaciuto a Max Allegri, che vorrebbe aggiungere al centrocampo del suo Milan un centrocampista con le sue qualità. La Roma, che già ha provato a piazzarlo in estate, se ne libererebbe a prezzo di saldo. Il Milan resta alla finestra e tra qualche settimana potrebbe già iniziare a sondare il terreno.

Pellegrini al Milan, può essere il matrimonio perfetto: solo in due hanno fatto meglio di lui

Era il 2017 quando Pellegrini è sbarcato nella Capitale. Da quel momento il fantasista azzurro è diventato un pilastro della Roma, fino a diventarne il capitano. Nonostante un finale in decrescendo, l’esperienza in giallorosso di Pellegrini non può che essere soddisfacente: 56 gol e 59 assist dal suo arrivo. Uno score invidiabile, con i soli Calhanoglu e Luis Alberto che hanno fatto meglio di lui in Serie A nello stesso lasso di tempo per quanto riguarda il centrocampo.

Un profilo come quello di Pellegrini può essere utile per qualunque squadra e Max Allegri lo sa molto bene. Il futuro del classe ’96 sarà lontano dalla Roma, ma non è detto che non possa essere in un’altra big italiana.