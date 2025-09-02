Mercato Milan, Tare blocca una trattativa last minute: cosa è successo

Si è concluso ufficialmente il calciomercato estivo e in casa Milan è tempo di mettersi a lavoro, ma è stato svelato il retroscena di mercato per una mancata trattativa.

Igli Tare e il suo staff hanno lavorato a lungo per consegnare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva e funzionale per competere in Serie A e in Coppa Italia. La sessione estiva del calciomercato regalato ai tifosi rossoneri molti motivi per sorridere, dall’arrivo di Luka Modric a quello ultimo di Adrien Rabiot.

Nonostante la prima sconfitta in campionato contro la neopromossa Cremonese, la risposta del Milan non è tardata: testa e determinazione hanno portato la squadra di Allegri a vincere la sfida contro il Lecce. Però, nel corso di questi mesi non sono mancate le polemiche e i malumori che hanno interessato un calciatore in particolare.

Gimenez pronto a dire addio al Milan: cosa è successo

Santiago Giménez non era considerato incedibile per la società, da qui la decisione di renderlo disponibile sul mercato. L’attaccante sembrava essere destinato a lasciare Milano, ma tutto è cambiato. Secondo Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore di mercato il centravanti era ad un passo dal Chelsea, che ha tentato un assalto.

Sulle tracce del calciatore c’era la Roma di Gasperini e le due società erano a lavoro per trovare un accordo per un possibile scambio, ma la trattativa non è mai decollata del tutto. L’ipotesi di uno scambio si sarebbe arenata perché la Roma non è riuscita a liberare Dovbyk in tempo. Qui l’inserimento del club inglese.

Chelsea su Gimenez? Cambia tutto per i Blues

Il blitz del Chelsea non è andato a buonfine, nonostante l’intenzione e la volonta dei Blues il Milan ha dovuto mettere in standby la trattativa. La sua partenza lastminute non avrebbe garantito il tempo necessario a Tare di trovare un sostituto, lasciando così Allegri con un uomo in meno.

Con la pista Dovbyk che si è raffreddata, non trova luce nemmeno la trattativa con il Chelse. Gimenez resta in rossonero, ma resta l’interesse concreto del club inglese per il messicano. Rimane dunque aperta la possibilità che i Blues ci riprovino nella prossima finestra estiva, approfittando di eventuali ribassi o della necessità di plusvalenze da parte del Milan,

 

Mariacristina Strazzullo

