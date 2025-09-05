Milan, Alla scoperta di Odogu: chi è il nuovo centrale di Max Allegri

Da Ricci a Rabiot, passando per Modric fino a David Odogu. Ma chi è il nuovo centrale di mister Allegri? Scalerà le gerarchie dei rossoneri?



Un mercato vissuto da assoluto protagonista. Nel bene e nel male, il Milan è rimasto a lungo sulle prime pagine dei quotidiani in questi mesi estivi di calciomercato. L’esorbitante cessione di Tiji Reijnders, l’amaro in bocca lasciato dopo l’addio di di Theo Hernandez, il clamore delle operazioni Modric e Rabiot, quest’ultimo arrivato quasi sul gong finale.

NonostAnte il mancato arrivo di qualche tassello, su tutti un numero nove puro, in questa finestra di mercato per il Milan è stata a dir poco movimentata. Proprio nell’ultimo giorno di mercato, il Milan ha sparato la sua ultima cartuccia, regalando a Max Allegri un nuovo rinforzo in difesa.

Arriva Odogu dal Wolfsburg

Dopo il no ricevuto da Manuel Akanji, approdato ugualmente a Milano ma dall’altra sponda del naviglio, il Milan ha ripiegato sul giovanissimo David Odogu, proseguendo con la sua linea verde, una strategia di mercato che in questa sessione è stata un po’ accantonata.

Il classe 2006 è il quarto colpo in difesa di questa sessione per il Milan dopo gli arrivi di Estupinan dal Brighton, di De Winter dal Genoa e di Athekame dal Bodo Glimt. Il centrale tedesco è ad oggi il quinto centrale a disposizione di mister Allegri.

L’idea del tecnico livornese è chiara, replicare la difesa a tre già vista e provata in questa preseason, e per attuare ciò era necessario un quinto slot affinché garantisse alternanza e risorse continue. Parliamo di un classe 2006, alto 191 centimetri, ben strutturato ed abile nel gioco aereo ma allo stesso tempo veloce e dotato di una buona tecnica di base.

Cresciuto tra Steglitzer ed Union Berlino, è approdato al Wolfsburg nel 2020 e nella scorsa stagione ha fatto il suo esordio tra i grandi in Bundesliga. 3 gettoni complessivi alla fine della stagione, due di queste gare giocate da titolare. In parallelo, ha svolto tutta la trafila giovanile con la maglia della nazionale tedesca, partendo dall’ U16 arrivando fino all’ U19.

Puntare su Odogu al Fantacalcio?

Ad oggi Odogu è una scommessa nello scacchiere di Max Allegri. Verrà integrato con la prima squadra ma all’occorrenza potrebbe anche “scendere” tra gli uomini di Massimo Oddo per proseguire il suo processo di crescita e mettere minuti nelle gambe.

David Odogu per il fantacalcio è un ottavo slot di difesa, da prendere a uno o due crediti in leghe numerose. il Milan non prenderà parte a competizione europee, per questo le rotazioni di Max Allegri saranno molto contenute, ad oggi Tomori, Gabbia e Pavlovic, nonostante qualche difficoltà nelle prime uscite, rappresentato il blocco portante dello scacchiere rossonero.