Milan, Allegri contro Leao: il veto del mister per il calciatore

Il mister ha preso una decisione chiara sul futuro dell’attaccante: cosa sta succedendo a Casa Milan.

Il processo rivoluzionario del Milan è già cominciato e Massimiliano Allegri è a capo di questa nuova era. I tifosi e il club attendono una stagione di svolta. Le due annate precedenti non hanno visto buone prestazioni e momenti memorabili, non centrando neanche la qualificazione per l’Europa.

Allegri ha preso una decisione chiara su Rafa Leao, non c’entra solo il suo nuovo ruolo in campo, ma anche la sua vita privata lontano dal campo. La decisione del mister è chiara.

Allegri duro con Leao: la decisione del mister

Allegri ha stimolato Leao fin dal ritiro, chiedendogli un atteggiamento diverso rispetto agli anni precedenti. Il nuovo ruolo è anche l’elemento distintivo di una sua maturazione sia mentale che tattica. Dopo un avvio di stagione condizionato da un infortunio al polpaccio, che lo ha costretto a saltare le prime partite contro Cremonese e Lecce, Leao è ora in fase avanzata di recupero.

Il nuovo impiego tattico è accompagnato da una pressione differente: Allegri vuole che Leao incarna un attaccante completo, continuo e decisivo. Non basta il talento: serve concretezza. Per questo l’allenatore, insieme a Zlatan Ibrahimovic, gli ha chiesto di limitare l’attività sui social, per favorire concentrazione e professionalità.

Il ruolo di centravanti titolare nel 3-5-2, il lavoro sulla mentalità, la gestione dei social: tutto concorre a trasformare un talento ancora incompiuto in protagonista assoluto.