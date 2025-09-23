Milan, Allegri in pensiero per un big: l’atteso ritorno è rimandato

Un altro stop imprevisto all’orizzonte per i rossoneri: il tanto atteso ritorno saltato, tra precauzioni mediche e scelte strategiche.

Appuntamento a San Siro per Milan e Lecce che questa sera si sfideranno per l’accesso agli ottavi di Coppa Italia. Una partita secca e importante per il cammino dei rossoneri in una competizione che Allegri preferisce “non sottovalutare”.

La voglia di fare bene e puntare al successo è tanta, ma il tecnico dovrà fare molte scelte in vista di stasera. Tra infortuni e stop Max si ritrova senza alcuni uomini chiave, alcuni dei quali credeva di poter rivedere in campo già questa sera.

Tegola per Allegri, il ritorno è stato rimandato

Il Milan si trova quindi costretto a rinviare nuovamente il ritorno in campo di Mike Maignan. Il portiere francese, infortunatosi nella sfida con il Bologna e assente a Udine, non sarà presente nemmeno nella partita di Coppa Italia contro il Lecce. Una decisione presa “per prudenza”, come riporta la Gazzetta dello Sport, che ha sorpreso molti dato che Allegri stesso aveva in precedenza annunciato il suo ritorno imminente.

Al suo posto giocherà ancora Pietro Terracciano, il quale aveva dimostrato buona personalità nella gara con l’Udinese. Una conferma importante per il portiere di riserva, che avrà il compito non facile di reggere la pressione in una competizione comunque importante per i rossoneri.

La decisione di Allegri e dello staff medico è precauzionale e necessaria per non rischiare una ricaduta anche in vista del big match contro i Campioni di Italia in carica. Infatti il Napoli di Antonio Conte è atteso a San Siro domenica alle ore 20:45 per un big match dal sapore di Scudetto.

Milan, tra attese e infortuni: la strategia di Allegri

Parallelamente, anche il rientro di Rafael Leao è stato rinviato. Sebbene il problema al polpaccio sembri ormai superato, la dirigenza e lo staff medico continuano a valutare attentamente il rischio di ricadute, viste anche le caratteristiche particolari del disturbo muscolare. Si è preferito anche in questo caso non affaticare il calciatore per provare a rivederlo in campo proprio nella sfida contro il Napoli.

Allegri apre al turnover per questa sera e infatti, in vista del Lecce, è prevedibile che ci sarà spazio per altre novità. La difesa potrebbe vedere De Winter al posto di Pavlovic, mentre in mezzo al campo Ricci potrebbe prendere il posto di Modric per dare riposo al centrocampista croato.

In attacco, la probabile presenza di Nkunku come titolare segna anch’essa un segnale di turnover. La coesione del gruppo sarà un elemento fondamentale per superare queste assenze e per dare il meglio in campo con l’obiettivo di superare il turno.